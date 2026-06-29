DANAFF IV gây ấn tượng với quy mô hướng tới hệ sinh thái điện ảnh của châu Á

ANTD.VN - Sau ba kỳ tổ chức, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) tiếp tục mở rộng quy mô và làm rõ định hướng trở thành một điểm hẹn điện ảnh của khu vực. Không chỉ gia tăng số lượng phim và hoạt động chuyên môn, DANAFF năm nay còn đánh dấu bước chuyển khi lần đầu tiên đưa kết nối thị trường điện ảnh trở thành một trong những trụ cột phát triển của liên hoan phim.

Theo Ban tổ chức, DANAFF IV được xây dựng trên bốn trụ cột gồm vinh danh các tác phẩm điện ảnh mới xuất sắc của châu Á và Việt Nam; tôn vinh di sản điện ảnh; phát hiện, đào tạo và hỗ trợ tài năng trẻ; đồng thời kết nối, mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam ra khu vực và thế giới. Đây được xem là bước phát triển tiếp theo của DANAFF sau các mùa trước vốn tập trung chủ yếu vào trình chiếu, giao lưu và đào tạo.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức, Giám đốc DANAFF IV

Ở hạng mục trình chiếu, DANAFF IV có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hệ thống chương trình đa dạng. Hạng mục "Phim châu Á dự thi" quy tụ 13 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ; hạng mục "Phim Việt Nam dự thi" có 11 bộ phim nổi bật của điện ảnh Việt Nam trong hai năm qua. Bên cạnh đó, chương trình "Toàn cảnh điện ảnh châu Á" giới thiệu 21 tác phẩm được tuyển chọn từ nhiều liên hoan phim uy tín trên thế giới, trong khi chương trình "Điện ảnh Việt Nam hôm nay" mang đến 26 phim thuộc nhiều thể loại, phản ánh những chuyển động mới của điện ảnh trong nước.

Một điểm nhấn đáng chú ý của DANAFF IV là số lượng phim lựa chọn Đà Nẵng làm nơi công chiếu đầu tiên. Liên hoan phim năm nay có 5 phim công chiếu thế giới (World Premiere), 3 phim công chiếu quốc tế (International Premiere) và 5 phim công chiếu lần đầu tại châu Á (Asian Premiere), cho thấy sức hút ngày càng lớn của DANAFF đối với các nhà làm phim và nhà sản xuất trong khu vực.

TS Ngô Phương Lan tặng hoa minh tinh Jane Seymour, một trong những khách mời đặc biệt của DANAFF IV

Minh tinh Jane Seymour cùng "Somewhere in Time" mở màn Tiêu điểm Điện ảnh Hoa Kỳ tại DANAFF IV

Ở lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị điện ảnh, DANAFF IV giới thiệu chương trình chuyên đề "Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới (1986-2026)" với 17 bộ phim tiêu biểu, giúp nhìn lại quá trình phát triển của điện ảnh Việt Nam trong bốn thập kỷ. Bên cạnh đó, chương trình "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" mang đến 13 bộ phim đại diện cho các giai đoạn phát triển của nền điện ảnh Mỹ.

Một điểm mới của DANAFF IV là mở rộng các hoạt động dành cho những người trẻ làm điện ảnh. Bên cạnh chương trình phát hiện và bồi dưỡng tài năng "DANAFF Talents", liên hoan phim năm nay triển khai thêm nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển dự án và kết nối giữa các nhà làm phim với doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng. Theo Ban tổ chức, "DANAFF Talents" năm nay nhận 191 dự án đăng ký tham gia. Trong đó, chương trình hỗ trợ phát triển kịch bản phim truyện dài (Script Lab) lựa chọn 8 dự án, còn hạng mục dành cho các dự án phim nghệ thuật (Art-house Projects) lựa chọn 10 dự án đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực. Bên cạnh đó, chương trình "Ươm mầm tài năng" thu hút hơn 50 học viên tham gia các lớp đào tạo diễn xuất, đồng thời tổ chức hai lớp học chuyên đề với sự hướng dẫn của nhà sản xuất Hollywood Bill Mechanic và minh tinh Jane Seymour.

Dàn "sao" trong nước và quốc tế quy tụ tại thảm đỏ DANAFF 2026

Bên cạnh đó, lần đầu tiên DANAFF đưa hoạt động kết nối thị trường điện ảnh trở thành một trụ cột của liên hoan phim. Thông qua chương trình "DANAFF Industry Days", sự kiện quy tụ 10 hãng phim cùng hơn 20 đối tác quốc tế, tạo diễn đàn gặp gỡ giữa nhà sản xuất, phát hành, đầu tư và các đơn vị làm phim, hướng tới mở rộng cơ hội hợp tác và đưa điện ảnh Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thị trường quốc tế.

Song song với các hoạt động trình chiếu và kết nối, DANAFF IV còn tổ chức 3 cuộc hội thảo quốc tế về điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong điện ảnh gắn với bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cùng những mô hình phát triển của công nghiệp điện ảnh Mỹ. Các chủ đề này phản ánh những vấn đề đang được ngành điện ảnh quan tâm trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Nhà sản xuất Hollywood Bill Mechanic, người được trao giải "Thành tựu điện ảnh" của DANAFF năm nay

DANAFF IV cũng ghi dấu ấn khi quy tụ nhiều tên tuổi có tầm ảnh hưởng của điện ảnh thế giới như Kim Dong-ho - nhà sáng lập "Liên hoan phim quốc tế Busan", đạo diễn Johnnie To, minh tinh Jane Seymour và nhà sản xuất Hollywood Bill Mechanic, người được trao giải "Thành tựu điện ảnh" của DANAFF năm nay. Bên cạnh đó là sự tham dự của nhiều nghệ sĩ quốc tế như: Ji Chang Wook, Jung Il Woo, Park Sung Woong, Han Dong Hee và Tuba Büyüküstün...cùng đông đảo đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất Việt Nam.

Để mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, toàn bộ vé xem phim của DANAFF IV được phát miễn phí thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến trên website chính thức của liên hoan phim. Ngoài các suất chiếu trong rạp, sự kiện còn tổ chức 7 buổi chiếu phim ngoài trời tại nhiều địa điểm ở Đà Nẵng và Hội An. Đặc biệt, Gian hàng DANAFF lần đầu tiên được tổ chức tại Công viên APEC như không gian giao lưu, quảng bá và kết nối điện ảnh với doanh nghiệp, thương hiệu và khán giả yêu phim