MV “Phan thiet” của Kiey chính thức ra mắt

Đây không chỉ là ca khúc đại diện trọn vẹn cho tinh thần và màu sắc (mood & tone) của album sắp phát hành “METROMIRAGE”, mà còn đánh dấu một dự án "đặt cược" đầy táo bạo của Kiey khi quyết định bắt tay cùng ê-kíp điện ảnh đứng sau loạt bom tấn phòng vé trăm tỷ.

Sau MV chào hè hợp tác cùng CeCe Trương, Kiey ra mắt MV "Phan thiet"

MV kể về một chàng trai trong phòng thí nghiệm cố gắng tái sinh người yêu cũ bằng cách chế tạo một robot và liên tục nạp vào đó những ký ức về hai người. Quá trình thử nghiệm liên tục thất bại cho đến khi một sự cố chập điện xảy ra, giúp robot hồi sinh thành một phiên bản lạnh lẽo của người con gái ấy, nhưng anh đã kiệt quệ tinh thần và suy sụp hoàn toàn.

Khác với những tựa đề bằng tiếng Anh trước đây, “Phan thiet” mang một cái tên thuần Việt nhưng chứa đựng không gian âm nhạc dream-pop/R&B đầy lôi cuốn và mang tính quốc tế. Ý tưởng về ca khúc được khơi nguồn ngẫu nhiên vào Tết năm 2026, khi Kiey đang cùng gia đình di chuyển trên con đường biển từ Phan Thiết trở về TP.HCM.

Diễn viên Sỹ Hậu đảm nhận vai trò dẫn dắt câu chuyện phức tạp của MV

Bị mê hoặc bởi khoảnh khắc ngắm nhìn làn sóng và gió biển, nam nghệ sĩ đã mở điện thoại để ghi lại những giai điệu và ca từ đầu tiên đang tuôn trào. Anh chia sẻ bản thân muốn tái hiện trọn vẹn cảm giác mơn man, phóng khoáng của gió và sóng biển vào trong âm nhạc, và không có cái tên nào phù hợp hơn để đặt cho bài hát ngoài chính nơi nó được sinh ra.

“Phan thiet" tái hiện ký ức của một chàng trai về chuyến đi dọc bờ biển cùng người yêu trong mơ. Phần cuối bài hát là sự thức tỉnh của nhân vật. Anh thừa nhận tình cảm dành cho đối phương nhưng chấp nhận thực tế rằng người yêu đã rời đi, chỉ còn lại ký ức về dáng hình cô gái. Ca khúc phản ánh tâm trạng cô đơn và sự tổn thương sau khi trải qua mất mát trong tình cảm.

Để mang đến một bản master hoàn hảo nhất, Kiey đã dành tới 2 tháng, khoảng thời gian "ngâm" bài lâu nhất từ trước đến nay của anh, để trau chuốt trong phòng thu. Sự kỹ lưỡng trong âm nhạc được Kiey đồng bộ hóa vào phần nhìn khi anh quyết định đầu tư kinh phí lớn cho 2 ngày quay hình tại Phan Thiết.

Đáng chú ý, đứng sau phần hình ảnh đậm chất điện ảnh của dự án lần này là một ê-kíp thuần điện ảnh được cầm trịch bởi Đạo diễn FA Châu Trần, người từng giữ vai trò D.O.P cho bộ phim trăm tỷ đình đám "Phí Phông". Không chỉ vậy, phần lớn nhân sự trong đoàn phim "Phí Phông" cũng hội ngộ trong dự án này để tạo nên một tổng thể ăn ý, giúp từng bối cảnh như phòng thí nghiệm (lab) hay cảnh kết choáng ngợp tại bờ biển đều được chăm chút tỉ mỉ.

Đảm nhận vai trò dẫn dắt câu chuyện phức tạp của MV là nam chính Sỹ Hậu, gương mặt quen thuộc vừa góp mặt trong hai dự án điện ảnh trăm tỷ "Phí Phông" và "Ma xó", kết hợp cùng nữ diễn viên Millie Vũ.

Một điều đặc biệt trong MV “Phan thiet” là Kiey hoàn toàn không xuất hiện trong bất kỳ khung hình nào. Nhận thấy câu chuyện cần những kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp và đào sâu tâm lý, nam ca sĩ lựa chọn lui về sau hậu trường để nhường không gian tỏa sáng cho hai diễn viên thực thụ. Dẫu vậy, anh vẫn túc trực suốt 2 ngày quay bên bàn monitor cùng đạo diễn để trực tiếp sát sao và chăm chút cho từng bối cảnh tại hiện trường.

Nói về việc liên tục ra mắt sản phẩm đắt đỏ, Kiey thẳng thắn bày tỏ rằng mỗi lần ra dự án mới đều là một lần đặt cược, nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng. Anh quan niệm khi đã có tầm nhìn và sự chủ động về tài chính thì cứ mạnh dạn thực hiện, mục đích duy nhất là tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho khán giả.

Hiện tại, MV “Phan thiet” đã chính thức phát hành trên kênh YouTube của Kiey cùng các nền tảng nghe nhạc trực tuyến.