Khai mạc Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026 tại Hà Nội

ANTD.VN - Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026 đã chính thức khai mạc, quy tụ hơn 1.300 thí sinh trong nước cùng gần 70 tài năng trẻ quốc tế, mở đầu cho chuỗi hoạt động giao lưu, biểu diễn và tranh tài.

Tối ngày 1/7, tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Lễ khai mạc Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026 đã diễn ra trong không khí trang trọng, giàu cảm xúc.

Đồng thời, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026 cũng đánh dấu sự khởi đầu của một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế dành cho tài năng trẻ có quy mô lớn được tổ chức tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026 là một sân chơi nghệ thuật dành cho thế hệ trẻ, sự kiện văn hóa đối ngoại có ý nghĩa quan trọng. Cũng theo ông Phạm Tuấn Long, chương trình góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội là Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của Thủ đô trong việc đăng cai các sự kiện văn hóa, nghệ thuật mang tầm quốc tế.

Tại buổi lễ, ông Phạm Tuấn Long chính thức tuyên bố khai mạc Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026.

Bên cạnh đó, ông Phạm Tuấn Long cũng ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổ chức, các đơn vị đồng hành, đội ngũ giáo sư, nghệ sĩ trong và ngoài nước đã chung tay xây dựng một môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, nhân văn và giàu giá trị giáo dục cho các tài năng trẻ.

Đại diện khách mời quốc tế, ông Mattia Farriss, Phó Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của sự hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật giữa Việt Nam và Italia. Theo ông Mattia Farriss, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026 tạo cơ hội để các tài năng trẻ giao lưu, học hỏi, góp phần mở rộng hợp tác giữa Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện Vecchi-Tonelli (Modena, Italia) và cộng đồng nghệ thuật quốc tế.

Một trong những nội dung quan trọng của lễ khai mạc là phần phát biểu của Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo. Theo Giáo sư Trần Thu Hà, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026 không đơn thuần là cuộc thi tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt xuất sắc, đây còn trở thành môi trường để các tài năng trẻ tích lũy kinh nghiệm, giao lưu với bạn bè quốc tế, học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu và từng bước trưởng thành trên con đường nghệ thuật.

Điểm nhấn của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo năm nay là quy mô tham dự ấn tượng với hơn 1.300 thí sinh Việt Nam và gần 70 thí sinh quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Brunei, Áo, Canada, Ấn Độ, Malaysia cùng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Hơn 1.300 thí sinh Việt Nam và gần 70 thí sinh quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Brunei, Áo, Canada, Ấn Độ, Malaysia cùng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác tham dự Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026.

Các thí sinh đã vượt qua các vòng Audition và Grading Round được tổ chức tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trước khi góp mặt tại Hà Nội. Sự đa dạng về quốc tịch, độ tuổi và phong cách biểu diễn hứa hẹn mang đến những màn trình diễn chất lượng, phản ánh sự đầu tư nghiêm túc trong học tập, tinh thần cống hiến và niềm đam mê dành cho nghệ thuật âm nhạc.

Với sự tham gia của đội ngũ giám khảo gồm các giáo sư, nghệ sĩ uy tín trong nước và quốc tế, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn giao lưu âm nhạc quốc tế, nơi các tài năng trẻ có cơ hội tiếp cận những tiêu chuẩn nghệ thuật chuyên nghiệp và mở rộng kết nối với cộng đồng âm nhạc toàn cầu.

Lễ khai mạc cũng mở đầu cho chuỗi hoạt động biểu diễn, giao lưu và tranh tài diễn ra trong suốt tuần lễ liên hoan. Thông qua các hoạt động này, Ban Tổ chức kỳ vọng Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026 sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nghệ thuật nhân văn, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế, tạo động lực để thế hệ nghệ sĩ trẻ phát triển tài năng và hội nhập với môi trường âm nhạc chuyên nghiệp trên thế giới.