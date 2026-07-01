Ji Chang Wook mong có cơ hội hợp tác với điện ảnh Việt Nam

ANTD.VN - Nam diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook cho biết anh mong muốn có cơ hội hợp tác với các nhà làm phim Việt Nam và tiếp tục chinh phục những vai diễn mới khi tham dự buổi giao lưu báo chí trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV).

Là một trong những ngôi sao Hàn Quốc được yêu mến tại châu Á, Ji Chang Wook ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng như: Empress Ki, Healer, The K2, Suspicious Partner, Backstreet Rookie... Với gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên không ngừng làm mới mình qua nhiều dạng vai, từ hành động, tâm lý đến lãng mạn. Mới đây, trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), Ji Chang Wook có buổi gặp gỡ khán giả tại Đà Nẵng, chia sẻ về hành trình làm nghề, các dự án mới cũng như tình cảm dành cho khán giả Việt Nam.

DANAFF IV diễn ra từ ngày 29-6 đến 5-7-2026 với nhiều hoạt động điện ảnh, quy tụ đông đảo nhà làm phim, nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Bên cạnh các chương trình chiếu phim, hội thảo, giao lưu và tôn vinh điện ảnh châu Á, liên hoan năm nay còn có chuỗi sự kiện Điện ảnh Hàn Quốc, góp phần tăng cường kết nối, hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam và các nền điện ảnh trong khu vực.

Trước sự kiện này, vào tối 29-6, Ji Chang Wook đã tham dự "Đêm Điện ảnh Hàn Quốc" (Korean Film Night) cùng ông Kim Dong Ho - nhà sáng lập Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF), diễn viên Park Sung Woong, Han Dong Hee và nhóm Idol Nation.

Xuất hiện với phong cách lịch lãm, thân thiện, Ji Chang Wook cho biết anh rất vinh dự khi lần đầu được mời tham dự DANAFF. Nam diễn viên chia sẻ Việt Nam luôn mang đến cho anh nguồn năng lượng tích cực mỗi lần ghé thăm và bản thân đặc biệt háo hức được gặp gỡ người hâm mộ.

"Tôi muốn cùng mọi người tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp tại DANAFF để đáp lại tình cảm mà khán giả Việt Nam đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua." - nam diễn viên bày tỏ

Theo Ji Chang Wook, điều anh mong muốn không chỉ là được khán giả nhớ đến qua những vai diễn trên màn ảnh, mà còn là một nghệ sĩ có thể trực tiếp kết nối với người hâm mộ thông qua các hoạt động giao lưu. Anh hy vọng DANAFF sẽ là dịp để tạo thêm nhiều cầu nối với khán giả Việt Nam.

Nói về gần hai thập kỷ theo đuổi nghệ thuật, nam diễn viên cho biết mỗi dự án đều là một hành trình mới, mang đến những trải nghiệm khác nhau cùng những ê-kíp khác nhau. Chính điều đó giúp anh luôn giữ được cảm hứng với nghề.

"Tôi nghĩ được gặp gỡ những ê-kíp mới và cùng nhau làm việc vừa là thử thách, vừa là niềm vui. Đó cũng là động lực rất lớn để tôi tiếp tục theo đuổi diễn xuất." - Ji Chang Wook chia sẻ.

Nam diễn viên cho biết anh luôn bị thu hút bởi những kịch bản mang màu sắc mới lạ hoặc những nhân vật mà bản thân chưa từng trải nghiệm. Thay vì lặp lại hình ảnh quen thuộc, anh muốn liên tục khám phá những giới hạn mới trong diễn xuất.

Theo Ji Chang Wook, sự kỳ vọng và ủng hộ của người hâm mộ cũng là nguồn động lực quan trọng để anh không ngừng tiến về phía trước. Dù lựa chọn thử sức với thể loại hay nhân vật nào, anh luôn cảm nhận được sự đồng hành của khán giả, từ đó có thêm động lực để tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp.

Tiết lộ về định hướng tương lai, Ji Chang Wook bày tỏ mong muốn có cơ hội hợp tác với nhiều nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên ở các quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam, để mang những tác phẩm chất lượng đến với đông đảo khán giả, vượt qua ranh giới ngôn ngữ và văn hóa.

"Tôi sẽ cố gắng tạo ra những tác phẩm tốt để khán giả Việt Nam có thể thưởng thức. Xin cảm ơn sự yêu mến của mọi người." - nam diễn viên bộc bạch, đồng thời cho biết bộ phim "Scandal" do anh tham gia dự kiến phát hành trên Netflix vào khoảng tháng 9- 2026. Tiếp đó, bộ phim hài lãng mạn "Merry Berry Love" sẽ lên sóng Disney+ vào tháng 10-2026. Bên cạnh đó, nam diễn viên đang tham gia ghi hình bộ phim truyền hình "Human Beauty" và tác phẩm điện ảnh "Ordinary People". Anh bày tỏ hy vọng những dự án mới sẽ tiếp tục nhận được sự đón nhận của khán giả.

Khép lại buổi giao lưu, Ji Chang Wook cho biết thay vì đặt ra những mục tiêu quá lớn, điều anh mong muốn nhất là có thể duy trì niềm đam mê với diễn xuất thật lâu dài và trở thành một diễn viên mà mỗi khi có tác phẩm mới, khán giả vẫn luôn mong chờ để đón xem.