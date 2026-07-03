Công an Hà Nội khai màn thực cảnh lịch sử "Mật lệnh đêm": những khoảnh khắc đặc biệt ấn tượng không thể nào quên

ANTD.VN - Tối 3-7, sân Bảo tàng Công an TP Hà Nội (phố Lý Thường Kiệt) hóa thành một đêm Hà Nội năm 1946. Ánh đèn âm u, tiếng còi báo động, những trận cận chiến sát mặt sân xi măng. Lần đầu tiên, Công an Thủ đô kể lại một chiến công lịch sử bằng ngôn ngữ thực cảnh, ngay trong lòng phố cổ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà trao đổi với Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội rất ấn tượng với chương trình thực cảnh lịch sử "Mật lệnh đêm" của CATP

19h. Trời Hà Nội ngả dần sang tông xanh thẫm của buổi chạng vạng. Ngoài phố Lý Thường Kiệt, dòng người tan sở vẫn cuộn đi hối hả, tiếng xe máy nối nhau thành thứ âm thanh quen thuộc của thành phố lúc cuối ngày. Chỉ cách vài bước chân, sau bức tường cổ kính của Bảo tàng Công an TP Hà Nội ở số 67 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, một bầu không khí khác hẳn đang bao trùm.

Hệ thống đèn nghệ thuật bừng lên, hắt những vệt sáng sắc lạnh lên tấm pano lớn: "Mật lệnh đêm". Đó là chương trình thực cảnh lịch sử do Công an TP Hà Nội tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026). Trên hàng ghế đại biểu kê trang trọng sát thảm đỏ hiện trường, khách mời đã ổn định chỗ ngồi khi đêm dần buông.

Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội.

Về phía lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành có đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP; đồng chí Vũ Hà, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; đồng chí Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Về phía Bộ Công an và các chuyên gia có Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị; Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an. Cùng dự còn có Thiếu tướng Lê Văn Tuân và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; đồng chí Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP, cùng những nghệ sĩ gạo cội: NSND Trung Hiếu (Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội), NSƯT Kiều Minh Hiếu (Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam) và ca sĩ Tùng Dương.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP phát biểu khai mạc chương trình thực cảnh lịch sử "Mật lệnh đêm"

Các đồng chí lãnh đạo dự khai mạc chương trình thực cảnh lịch sử "Mật lệnh đêm"

Những trang sử hào hùng...

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt phát biểu khai mạc chương trình thực cảnh lịch sử "Mật lệnh đêm". Đồng chí Phó Giám đốc trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp trách nhiệm, tâm huyết của Nhà hát kịch Việt Nam, các chuyên gia lịch sử, các văn nghệ sĩ, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã dành nhiều thời gian, công sức để xây dựng nên chương trình này. Sự chung sức, đồng lòng ấy thể hiện trách nhiệm đối với việc gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt xúc động chia sẻ: "Lịch sử của lực lượng An ninh nhân dân không chỉ được viết bằng những chiến công đã được ghi nhận, mà còn được viết bằng biết bao sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ đã lặng lẽ bước vào hiểm nguy để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân".

Tám mươi năm trước, trong những ngày đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ, chính quyền cách mạng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Các thế lực phản động trong và ngoài nước cấu kết, ráo riết tiến hành các hoạt động gián điệp, phá hoại, bạo loạn với âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng.

Trong thời khắc đầy cam go ấy, những cán bộ, chiến sĩ an ninh cách mạng đầu tiên đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần mưu trí, dũng cảm và sự hy sinh quên mình. Chiến công khám phá vụ án số 7 Ôn Như Hầu đã trở thành một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử lực lượng An ninh nhân dân; góp phần đập tan âm mưu chống phá của các thế lực phản động, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo tiền đề quan trọng cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chúc mừng chỉ huy các đơn vị CATP với màn thực cảnh ấn tượng

"Ngày nay, đất nước đã bước sang một giai đoạn phát triển mới. Bối cảnh, phương thức và các yếu tố tác động đến An ninh quốc gia đã có nhiều thay đổi. Nhưng có một giá trị chưa bao giờ thay đổi, đó là lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; là bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí kiên cường và trách nhiệm hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân", đồng chí Phó Giám đốc nêu rõ.

Nhận thức sâu sắc yêu cầu đổi mới công tác giáo dục truyền thống trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng chương trình thực cảnh lịch sử 'Mật lệnh đêm' như một sản phẩm văn hóa - giáo dục mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, kết hợp giữa tư liệu lịch sử với nghệ thuật thực cảnh, diễn ra tại chính không gian của Bảo tàng Công an Thành phố, để tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt của lực lượng An ninh nhân dân.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng, mỗi phân cảnh, mỗi hiện vật, mỗi câu chuyện được tái hiện trong chương trình sẽ góp phần giúp người xem hiểu sâu sắc hơn về những hy sinh thầm lặng, những chiến công vẻ vang của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân; từ đó tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay không ngừng rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân", đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu cùng xúc động hát Quốc ca trong hình ảnh tái hiện những năm tháng lịch sử của đất nước

Những ngày tháng hào hùng khi đất nước mới giành được độc lập được tái hiện sinh động, chân thật

Những thước phim sống động và khoảnh khắc khó quên

"Mật lệnh đêm" không chọn lối kể hành chính, cũng không dựng một sân khấu ước lệ. Chương trình đẩy người xem bước thẳng vào những đêm đầu lập quốc, khi vận mệnh dân tộc ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Khoảnh khắc đất nước giành được độc lập đầy tự hào, thiêng liêng được tái hiện sinh động. Xúc động nhất là khi Quốc ca vang lên, tất cả các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đều đứng lên, trang nghiêm chào cờ và đồng thanh hát....

Những hình ảnh ấn tượng tại chương trình thực cảnh

Trên khoảng sân xi măng và các căn phòng của bảo tàng, đêm đông Hà Nội năm 1946 được dựng lại bằng thứ ánh sáng âm u, tiếng còi hú báo động và tiếng động trường gắt gao. Khán giả ngồi ngay sát các thực cảnh không khỏi gai người trước những phân đoạn cận chiến.

Đó không phải là màn múa võ biểu diễn. Đó là những trận giáp lá cà trần trụi. Tiếng va chạm rầm rập của những cú đổ người sát mặt sàn. Tiếng thét đanh của các chiến sĩ an ninh khi ra lệnh trấn áp những đối tượng phản động cấu kết gián điệp. Từng thế võ khống chế hiểm hóc, dứt khoát, được các chiến sĩ kiêm diễn viên thực hiện trong sự tập trung cao độ.

Ánh mắt quyết liệt. Tiếng thở dốc dồn dập dưới ánh đèn. Và cái lạnh gáy của lằn ranh sống chết trong cuộc vây quét sào huyệt số 7 Ôn Như Hầu. Tất cả kéo người xem lùi lại lịch sử, tận mắt chứng kiến những cuộc đấu trí cân não, những pha cận chiến đầy máu và nước mắt để giữ lấy nền độc lập còn non trẻ của dân tộc.

Tiếng hát xé màn đêm, gạch nối hai thế kỷ

Giữa lúc trận đánh đang được đẩy lên cao trào bằng những âm thanh bạo liệt, không gian bỗng lắng lại. Âm nhạc với giọng ca da diết của ca sĩ Tùng Dương xuất hiện bên chiếc đèn bão bập bùng. Ca khúc chủ đề "Mật lệnh đêm" cất lên, chất giọng nội lực và đầy sức nén, xé toang màn đêm Cửa Nam.

Tiếng ngân hào hùng, chất chứa cả nỗi đau lẫn niềm kiêu hãnh của người chiến sĩ chọn đứng trong bóng tối. Bài hát nhắc về những người rất trẻ đã ngã xuống khi chưa kịp sống cho riêng mình, về niềm tin của người chiến sĩ an ninh giữa một Tổ quốc còn mong manh, và về lời nguyện giữ lấy nụ cười cho Hà Nội.

Hành trình phá vụ án Ôn Như Hầu được tái hiện đầy cảm xúc

Câu hát bện chặt vào tiếng động trường gắt gao của trận đánh, chạy dọc sống lưng người xem như một luồng điện. Dưới ánh đèn vàng hoài niệm, tà áo dài nhung đỏ và bóng những người lính trẻ ngã xuống vì bình yên Thủ đô hiện lên lay động.

Giai điệu ấy không chỉ là lời tri ân. Nó còn là một gạch nối vô hình giữa hai thế kỷ, đưa những con người đang ngồi giữa lòng phố cổ năm 2026 chạm thẳng vào hơi thở và lý tưởng của thế hệ cha anh tám mươi năm trước. Trên hàng ghế đại biểu, nhiều giọt nước mắt đã rơi.

Lời thề bên ánh nến tri ân

Những phân cảnh thực cảnh khép lại. Cả khuôn viên bảo tàng cổ kính chìm vào một khoảng lặng trang nghiêm. Tiếng va chạm binh khí, tiếng nhạc kịch nhường chỗ cho sự tĩnh lặng linh thiêng, khi các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu cùng tập thể diễn viên, chiến sĩ di chuyển về phía tượng đài trong khuôn viên để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP đặt hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ Công an Thủ đô

Các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ Công an Thủ đô

Những ánh nến được thắp lên vừa để tưởng nhớ công ơn các thế hệ đi trước, vừa nhắc nhở về ngọn lửa truyền thống không bao giờ được mai một

Giữa màn đêm sâu thẳm, những ngọn nến được thắp lên, soi rọi những gương mặt còn nguyên mồ hôi và vệt bụi sàn sau vai diễn khốc liệt. Khói hương trầm hòa cùng sắc hoa tươi, dựng nên một bầu không khí xúc động. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ: "Năm 1946, một thời khắc đặc biệt trong lịch sử dân tộc và lịch sử của lực lượng Công an nhân dân, chúng ta cùng sống lại những ngày tháng đầy cam go, thử thách nhưng cũng hết sức vẻ vang của lực lượng An ninh cách mạng đầu tiên".

Đây là lần đầu tiên Công an thành phố giới thiệu một chương trình thực cảnh lịch sử được xây dựng công phu trong không gian Bảo tàng Công an thành phố. Chương trình 'Mật lệnh đêm' không chỉ tái hiện một chiến công lịch sử mà còn góp phần khơi dậy những giá trị cốt lõi đã làm nên truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân. Đó là lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Chương trình đã mở ra một hướng tiếp cận mới trong giáo dục truyền thống đối với cán bộ, chiến sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo tham quan các hình ảnh lịch sử về vụ án Ôn Như Hầu

80 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị mà các thế hệ cha anh vun đắp bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương vẫn vẹn nguyên ý nghĩa đối với lực lượng Công an Thủ đô hôm nay. Đó là nguồn sức mạnh tinh thần, là hành trang quý báu để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, giữ vững phẩm chất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt biểu dương sự nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của Phòng Công tác chính trị và yêu cầu đơn vị tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện chương trình, từng bước xây dựng 'Mật lệnh đêm' trở thành một sản phẩm văn hóa, giáo dục đặc trưng của Công an Thủ đô nói chung và Bảo tàng Công an Thủ đô nói riêng, phục vụ thường xuyên cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân Thủ đô.

"Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, mỗi chúng ta đều cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình, của độc lập. Chúng ta nguyện tiếp tục giữ vững bản lĩnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng với truyền thống vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp…" - Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhắn nhủ thế hệ trẻ hôm nay.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP thăm hỏi, cảm ơn ca sĩ Tùng Dương, các nghệ sĩ đã luôn đồng hành với CATP

"Mật lệnh" gửi thế hệ tương lai

Lời phát biểu vừa dứt cũng là lúc những nén nhang được kính cẩn dâng lên trước đài tưởng niệm. Ánh nến lung linh hắt bóng những người lính trẻ đang đứng nghiêm trang trong đêm sâu. Làn khói trầm nghi ngút bện chặt vào không gian rêu phong của ngôi nhà bảo tàng cổ kính.

"Mật lệnh đêm" đã khép lại những phân cảnh trên sân khấu mở. Nhưng mạch ngầm lịch sử, sự tiếp nối lý tưởng và lời thề tuyệt đối trung thành của lực lượng Công an Thủ đô thì vẫn tiếp diễn, kiêu hãnh giữa lòng Hà Nội. Những người lính trẻ hôm nay ra về, mang theo hành trang là bóng hình những đồng đội đi trước và một mật lệnh không lời: giữ chặt nụ cười cho một Thủ đô bình yên và phát triển.