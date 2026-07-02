Cuốn sách "Ai Cập cổ đại": Khám phá một trong những nền văn minh huyền bí và vĩ đại nhất lịch sử

ANTD.VN - "Ai Cập cổ đại - Trực quan và toàn diện", cuốn sách do Nhà xuất bản Thế giới liên kết cùng Đinh Tị Books phát hành, sẽ đưa độc giả bước vào hành trình khám phá một trong những nền văn minh vĩ đại nhất lịch sử nhân loại.

Nhắc đến Ai Cập cổ đại là nhắc đến những biểu tượng huyền thoại như: Kim tự tháp, tượng Nhân sư, lăng mộ cổ, xác ướp… Ai Cập cổ đại vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá, là một trong những nguồn cảm hứng sáng tạo trong văn học nghệ thuật.

Những điều bí ẩn chưa được giải đáp về thời xa xưa: Người dân Ai Cập cổ đại đã xây dựng Kim tự tháp như thế nào, trong lăng mộ của các pharaoh có những câu chuyện huyền bí nào, kỹ thuật ướp xác ra đời ra sao và người Ai Cập quan niệm thế nào về thế giới bên kia …

Tất cả sẽ được giải đáp trong "Ai Cập cổ đại" – cuốn biên niên sử trực quan, toàn diện đưa độc giả bước vào hành trình khám phá một trong những nền văn minh vĩ đại nhất lịch sử nhân loại.

Cuốn sách do nhà xuất bản Thế giới liên kết cùng Đinh Tị Books phát hành.

Cuốn sách dẫn dắt bạn đọc bước vào hành trình khám phá lịch sử và nền văn minh Ai Cập cổ đại theo các thời kỳ: Sơ kỳ Ai Cập, Cổ vương quốc, Trung vương quốc, Sơ kỳ Tân vương quốc, Hậu kỳ Tân vương quốc, Thời hậu kỳ.

Sách nằm trong series "DK classic history" do NXB nổi tiếng DK trong các dòng sách về bách khoa tri thức phát hành.

Tác giả cuốn sách là Steven Snape Steven Snape - Phó Giáo sư Khảo cổ học Ai Cập tại Đại học Liverpool, nơi ông đồng thời đảm nhiệm vị trí Giám đốc Bảo tàng Khảo cổ học Garstang.

Sách được cố vấn bởi Joyce Tyldesley Joyce Tyldesley- Giáo sư Ai Cập học tại Đại học Manchester, nơi bà giảng dạy bộ môn Ai Cập học trực tuyến cho sinh viên trên toàn thế giới. Bà cũng là Cộng sự nghiên cứu danh dự tại Bảo tàng Manchester và Chủ tịch Hiệp hội Khảo cổ học và Ai Cập học Bolton.

Với hệ thống tư liệu phong phú, cách trình bày khoa học và nhiều hình ảnh minh họa giá trị, cuốn sách là nguồn tham khảo đáng tin cậy dành cho độc giả yêu lịch sử thế giới, học sinh – sinh viên, phụ huynh muốn cùng con mở rộng tri thức, cũng như những người say mê văn hóa và khảo cổ học.

Không đơn thuần là một cuốn sách lịch sử, "Ai Cập cổ đại" mở ra cánh cửa để độc giả bước vào thế giới của các Pharaoh, những vị thần, các kim tự tháp và những bí ẩn vẫn còn vang vọng đến hôm nay.