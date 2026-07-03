Jane Seymour chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất với tài năng trẻ tại DANAFF IV

Sự kiện mang đến cho các diễn viên, đạo diễn, biên kịch và nhà làm phim trẻ Việt Nam nhiều kinh nghiệm thực tiễn được đúc kết từ hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật.

Lớp học là một trong những hoạt động đào tạo trọng điểm của chương trình tìm kiếm tài năng điện ảnh "DANAFF Talents 2026". Cùng với "Producing Masterclass" do nhà sản xuất Hollywood Bill Mechanic giảng dạy, chương trình tiếp tục khẳng định định hướng kết nối các tài năng trẻ Việt Nam với những tên tuổi hàng đầu của điện ảnh thế giới, tạo môi trường học tập và trao đổi nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lần đầu tiên đảm nhận vai trò giảng dạy tại Việt Nam, Jane Seymour tập trung chia sẻ về quá trình xây dựng nhân vật, cách khai thác chiều sâu tâm lý, kỹ năng diễn xuất trước ống kính, phương pháp làm việc với đạo diễn và bạn diễn, cũng như việc duy trì sự sáng tạo trong suốt hành trình làm nghề. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức lý thuyết, nữ diễn viên dành nhiều thời gian phân tích các tình huống diễn xuất, trao đổi trực tiếp với học viên và chia sẻ những bài học rút ra từ chính các vai diễn của mình. Không khí lớp học diễn ra cởi mở với nhiều phần hỏi đáp và thảo luận giữa giảng viên cùng các học viên trẻ.

Jane Seymour là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh và truyền hình thế giới. Bà từng giành hai giải "Quả cầu vàng", được vinh danh giải Emmy và được Nữ hoàng Elizabeth II trao tặng Huân chương Đế chế Anh (OBE) vào năm 2000 vì những đóng góp cho nghệ thuật. Tên tuổi của bà gắn liền với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: "Live and led die" thuộc loạt phim James Bond, "Somewhere in time", "War and remembrance", "Dr. Quinn", "Medicine Woman"...Hiện bà vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực với vai chính trong series "Harry Wild", đồng thời tham gia sản xuất phim, viết sách và điều hành quỹ Open Hearts Foundation.

Thông qua buổi "Acting Masterclass", các diễn viên và nhà làm phim trẻ Việt Nam có cơ hội tiếp cận những kinh nghiệm thực tế từ một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm của Hollywood. Những nội dung được chia sẻ, từ kỹ năng xây dựng nhân vật, xử lý cảm xúc đến cách phát triển nghề nghiệp lâu dài, góp phần mang đến thêm góc nhìn cho những người đang theo đuổi con đường điện ảnh chuyên nghiệp.

"DANAFF Talents" là chương trình đào tạo và phát triển tài năng thuộc khuôn khổ DANAFF, hướng đến việc bồi dưỡng đội ngũ diễn viên, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất trẻ thông qua các khóa học chuyên sâu, hội thảo và hoạt động kết nối với chuyên gia quốc tế. Việc mời Jane Seymour và Bill Mechanic tham gia giảng dạy tiếp tục cho thấy nỗ lực của ban tổ chức trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi và hội nhập quốc tế cho các nhà làm phim trẻ Việt Nam.