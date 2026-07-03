Khai mạc trưng bày “Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Hưng Yên”

Sáng 3/7, tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên (Cơ sở 1), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hưng Yên khai mạc trưng bày chuyên đề “Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Hưng Yên”. Hoạt động được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), đồng thời giới thiệu, quảng bá những giá trị đặc sắc của Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám và truyền thống hiếu học của vùng đất Hưng Yên đến đông đảo công chúng.

Quốc Tử Giám được thành lập vào năm 1076 dưới triều Lý. Đây là trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam và là trung tâm giáo dục, đào tạo nhân tài của đất nước trong nhiều thế kỷ. Trải qua gần một thiên niên kỷ, không chỉ là di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn trở thành biểu tượng cho truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và chính sách trọng dụng nhân tài của dân tộc.

Các em học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm trong khuôn khổ trưng bày chuyên đề "Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Hưng Yên", góp phần tìm hiểu lịch sử và truyền thống hiếu học của dân tộc.

Một trong những dấu ấn nổi bật của di tích là hệ thống 82 bia Tiến sĩ, ghi danh 1.307 lượt người đỗ Tiến sĩ trong các khoa thi từ năm 1442 đến năm 1779. Những tấm bia đá có nhiều ý nghĩa trong việc lưu giữ thông tin về các bậc hiền tài, phản ánh lịch sử giáo dục, khoa cử của Việt Nam, góp phần khẳng định giá trị của việc học và vai trò của nhân tài đối với sự phát triển đất nước.

Tiếp nối dòng chảy của truyền thống ấy, Hưng Yên từ lâu được biết đến là vùng đất giàu truyền thống hiếu học và khoa bảng. Đây là quê hương của nhiều danh nhân, nhà khoa bảng có tên được khắc trên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Bên cạnh đó, Văn Miếu Xích Đằng của Hưng Yên hiện còn lưu giữ 9 tấm bia ghi danh 161 vị Tiến sĩ của Hưng Yên xưa, trở thành minh chứng sinh động cho bề dày truyền thống học hành, thi cử của địa phương.

Nhiều nhân vật tiêu biểu của Hưng Yên có mối liên hệ mật thiết với Quốc Tử Giám Thăng Long như Quách Đình Bảo, Quách Hữu Nghiêm, Phạm Công Trứ, Lê Hữu Mưu, Lê Hữu Kiều và Lê Quý Đôn. Đặc biệt, Nguyễn Huy Trạc từng là Giám sinh Quốc Tử Giám, thi đỗ và được khắc tên trên bia Tiến sĩ khoa thi năm 1769, sau đó đảm nhiệm chức vụ Tư nghiệp Quốc Tử Giám. Những câu chuyện về các bậc hiền tài góp phần làm nổi bật mối liên kết giữa trung tâm giáo dục lớn nhất của cả nước với vùng đất nổi tiếng về truyền thống hiếu học.

Thông qua các tư liệu, hình ảnh và nội dung trưng bày, Ban Tổ chức mong muốn giúp thế hệ trẻ Hưng Yên cũng như công chúng khu vực đồng bằng sông Hồng hiểu rõ hơn về lịch sử giáo dục Việt Nam, truyền thống hiếu học của cha ông, từ đó bồi đắp niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.

Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, trưng bày còn là dịp tăng cường sự kết nối giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Hưng Yên trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Hoạt động góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ quan văn hóa, giáo dục của hai địa phương, hướng tới xây dựng những chương trình phát huy giá trị di sản ngày càng thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Theo kế hoạch, trưng bày chuyên đề “Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Hưng Yên” diễn ra từ ngày 3/7 đến hết ngày 3/8/2026 tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên (Cơ sở 1), hứa hẹn trở thành điểm đến ý nghĩa dành cho người dân và du khách yêu mến lịch sử, văn hóa, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học và truyền thống trọng hiền tài của dân tộc Việt Nam.