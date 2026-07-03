Tăng Nhật Tuệ bị điều tra liên quan đến ma túy

ANTD.VN - Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số 48 đối tượng bị bắt giữ có ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật Lê Duy Linh). Theo cơ quan điều tra, Tăng Nhật Tuệ bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an phường Chánh Hưng, TP.HCM đã phát hiện, lập hồ sơ theo dõi đối tượng Trần Nhật Quang (SN 1999) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại khách sạn A.K. Quá trình điều tra tiếp tục làm rõ Nguyễn Bảo Ân là người cung cấp ma túy cho Quang để bán lại cho các đối tượng sử dụng. Từ đầu mối này, lực lượng chức năng mở rộng chuyên án, làm rõ nhiều nhóm đối tượng hoạt động tại khách sạn, căn hộ, nhà thuê và nơi ở riêng.

Cuối tháng 6-2026, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm ma túy các loại cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay và 14 xe máy. Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều đối tượng dương tính với các chất ma túy Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.

Tăng Nhật Tuệ tại cơ quan cảnh sát điều tra (ảnh: Công an TP.HCM)

Trong số các đối tượng bị bắt giữ có Lê Duy Linh, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh cùng Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; riêng Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi phân loại, Công an phường Chánh Hưng đã chuyển hồ sơ, tang vật cùng các đối tượng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 39 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy; 9 đối tượng còn lại bị xử lý hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Trước khi vướng vòng lao lý, Tăng Nhật Tuệ là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt. Sinh năm 1986 tại Hà Nội, Tăng Nhật Tuệ theo học nghệ thuật từ nhỏ tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội trước khi theo học khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, sau đó hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ ca hát, sáng tác, diễn xuất đến dẫn chương trình và sản xuất âm nhạc.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Tăng Nhật Tuệ không ít lần vướng những ồn ào liên quan đến phát ngôn, công việc quản lý nghệ sĩ và các tranh cãi trong showbiz

Ở lĩnh vực sáng tác, Tăng Nhật Tuệ từng được biết đến là một trong những nhạc sĩ trẻ có số lượng tác phẩm khá lớn với hơn 150 ca khúc thuộc nhiều thể loại như Pop, Ballad, R&B, Hip-hop và Rock. Anh từng hợp tác với nhiều ca sĩ, tham gia sản xuất các dự án âm nhạc, đồng thời góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như: Bộ tứ 10A8, Vũ điệu xì tin, Ranh giới, Ngôi nhà cũ... Bên cạnh đó, Tăng Nhật Tuệ cũng từng đảm nhận vai trò VJ ở các chương trình dành cho giới trẻ và tham gia đào tạo, định hướng cho một số nghệ sĩ trẻ.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Tăng Nhật Tuệ không ít lần vướng những ồn ào liên quan đến phát ngôn, công việc quản lý nghệ sĩ và các tranh cãi trong showbiz. Việc nam nghệ sĩ bị bắt trong vụ án ma túy vì thế càng khiến nhiều khán giả bất ngờ. Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.