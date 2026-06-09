27 bức ảnh tái hiện Việt Nam qua thời gian

ANTD.VN - Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, triển lãm ảnh "Giao điểm Việt Nam" của 3 nhà nhiếp ảnh Pháp chụp về dải đất hình chữ S, sẽ tiếp tục đến với khán giả cố đô, sau chuỗi trưng bày tại Hà Nội, Đà Nẵng.

Triển lãm quy tụ các tác phẩm của ba nhiếp ảnh gia người Pháp là Daniel Roussel, Gilbert Bertrand và Lily Franey, những người đã gắn bó sâu sắc và lâu dài với Việt Nam thông qua các tác phẩm nhiếp ảnh của mình.

Những bức ảnh của Daniel Roussel mở ra một cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống ở Việt Nam những năm 1980 đến 1986. Là phóng viên thường trú của tờ nhật báo L’Humanité, Daniel Roussel ghi lại những khoảnh khắc đời thường ở mảnh đất này với tất cả tình yêu và sự ngưỡng mộ, phản ánh sự thấu hiểu của ông về hành trình đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và đế quốc của Việt Nam. Các tác phẩm của ông kết hợp với sự nghiệp viết lách và làm phim tài liệu, đã tạo nên một kho tàng tư liệu quý giá, tôn vinh sức sống mãnh liệt của Việt Nam trong thời kỳ hậu chiến.

Triển lãm cũng trưng bày các bức ảnh đen trắng của Gilbert Bertrand, được thực hiện trong giai đoạn từ năm 1970 đến 1975 khi ông đang công tác tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Đà Lạt và Sài Gòn. Dù không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, sự nhạy bén và niềm đam mê mãnh liệt với nhiếp ảnh đã thôi thúc Bertrand ghi lại những bước ngoặt lịch sử quan trọng. Đương thời, các tác phẩm của ông chưa từng được công bố, nhưng tới nay chúng đã được công nhận bởi những giá trị nhiếp ảnh và ý nghĩa lịch sử vượt thời gian, góp phần soi rọi một chương đặc biệt trong lịch sử Việt Nam.

Poster của triển lãm ảnh

Khép lại triển lãm là những bức ảnh đầy cảm xúc của Lily Franey, được thực hiện từ năm 1987 trong những chuyến công tác của bà cùng Hội cứu trợ bình dân Pháp (Secours populaire français) tại Việt Nam. Các bức ảnh của Lily Franey khắc họa một đất nước đang hồi sinh từ tàn tích chiến tranh với những khung cảnh bình dị đong đầy hy vọng. Qua lăng kính nhân văn sâu sắc, Lily Franey truyền tải vào tác phẩm của mình sự ấm áp và tinh tế, mang đến một bức tranh chân thực và sống động về ý chí và đời sống thường nhật của người dân Việt Nam trong thời kỳ tái thiết và đổi mới.

Hơn cả một triển lãm nhiếp ảnh, "Giao điểm Việt Nam" là lời mời gọi khán giả cảm nhận, suy ngẫm và hồi tưởng. Mỗi bức ảnh như một mảnh ghép lịch sử, làm sáng tỏ hành trình phức tạp của Việt Nam qua những đổi thay và thử thách. Bằng cách kết nối những tác phẩm riêng biệt nhưng gắn bó mật thiết này, triển lãm vượt qua vai trò của một cuộc trưng bày thị giác thông thường để trở thành một minh chứng mạnh mẽ cho tinh thần kiên cường và sức mạnh bền bỉ của một dân tộc. Đối với nhiều người, đây sẽ là cơ hội quý giá để khám phá lại một giai đoạn lịch sử thường không được nhắc tới nhiều trong các mạch chuyện đương đại.

Triển lãm "Giao điểm Việt Nam" do Viện Pháp tại Việt Nam và Trường Đại học Sư Phạm Huế phối hợp tổ chức.

Triển lãm diễn ra từ ngày 13/6 đến ngày 15/7 tại Trường Đại học Sư phạm Huế, số 32-36 Lê Lợi, thành phố Huế.

Một số tác phẩm tại triển lãm "Giao điểm Việt Nam:

Tác phẩm của Lily Franey

Tác phẩm của Gilbert Bertrand