Phạm Hoàng Thu Uyên đại diện Việt Nam ở sân chơi Miss Earth 2026

Ông Phạm Duy Khánh, CEO FIVE6 Entertainment – đại diện đơn vị nắm bản quyền cho biết Thu Uyên được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí như hình ảnh, khả năng hội nhập, tinh thần học hỏi và định hướng phát triển gắn với các giá trị bền vững - thông điệp cốt lõi của Miss Earth.

Tại sự kiện, Thu Uyên được Trịnh Mỹ Anh trao dải băng (sash) đại diện Việt Nam và nhận vương miện từ đương kim Hoa hậu Trái đất Natálie Puškinová

Phạm Hoàng Thu Uyên được biết đến với hình ảnh một người trẻ luôn chủ động khám phá những lĩnh vực mới. Người đẹp theo đuổi hình ảnh phụ nữ trẻ năng động, quan tâm đến giáo dục, công nghệ và các hoạt động cộng đồng. Theo cô, việc tham gia một đấu trường sắc đẹp quốc tế không chỉ là cơ hội khẳng định bản thân mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới.

"Tôi nghĩ áp lực lớn nhất không phải là thành tích mà là trách nhiệm khi đại diện Việt Nam. Mỗi lời nói, hành động hay cách ứng xử đều góp phần tạo nên hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi sẽ chuẩn bị nghiêm túc và cố gắng hết khả năng", Thu Uyên nói.

Thu Uyên cho biết sẽ tập trung hoàn thiện kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ, thể lực, đồng thời nghiên cứu sâu hơn về văn hóa Việt Nam và xây dựng dự án cộng đồng sẽ mang đến Miss Earth

Người đẹp cho biết muốn mang đến Miss Earth hình ảnh một Việt Nam vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa năng động, hội nhập và không ngừng đổi mới. Theo cô, bên cạnh thiên nhiên và con người thân thiện, Việt Nam còn có nhiều người trẻ đang đóng góp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và phát triển bền vững.

Thu Uyên cũng cho rằng khái niệm bảo vệ môi trường ngày nay không chỉ dừng ở việc trồng cây hay giảm rác thải, mà còn gắn với các giải pháp công nghệ, năng lượng sạch, giao thông xanh và những mô hình phát triển bền vững. "Tôi hy vọng thông qua hành trình của mình, khán giả quốc tế sẽ nhìn thấy một Việt Nam hiện đại, giàu khát vọng và luôn hướng đến tương lai xanh", cô nói.

Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc thi, Thu Uyên sẽ tập trung hoàn thiện kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ, thể lực, đồng thời nghiên cứu sâu hơn về văn hóa Việt Nam và xây dựng dự án cộng đồng sẽ mang đến Miss Earth. Đại diện ban tổ chức cho biết dự án này sẽ được công bố trong thời gian tới.

Ông Phạm Duy Khánh, CEO FIVE6 Entertainment – đại diện đơn vị nắm bản quyền chia sẻ tại sự kiện

Thu Uyên nói không đặt nặng áp lực về thành tích, thay vào đó mong muốn để lại hình ảnh một đại diện nghiêm túc, có trách nhiệm và nỗ lực hết mình. "Tôi tin thành công không chỉ được đo bằng kết quả cuối cùng mà còn bằng những giá trị mình tạo ra trong suốt hành trình", cô cho biết.

Miss Earth là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thành lập năm 2001, do tập đoàn Carousel Productions (Philippines) tổ chức. Cuộc thi tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và các dự án cộng đồng của thí sinh.

Mỗi mùa giải quy tụ khoảng 80-90 đại diện từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đương kim hoa hậu là Natálie Puškinová (Cộng hòa Czech). Chung kết Miss Earth 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Philippines.