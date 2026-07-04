Gặp mặt, tổng kết phim về Tình báo CAND – "Tận hiến"

Phát biểu tại lễ tổng kết, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chia sẻ, việc thực hiện phim “Tận hiến” xuất phát từ tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm với lực lượng CAND, đặc biệt là lực lượng Tình báo CAND. Khi tiếp cận với tài liệu thật về nguyên mẫu trong phim là một anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, những người làm phim vô cùng xúc động. Cho đến tận hôm nay, khi bộ phim đã được phát sóng trọn vẹn, được đón nhận, những người làm phim “Tận hiến” vẫn nghẹn ngào khi nói về số phận và sự hy sinh của người anh hùng này.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu tổng kết phim “Tận hiến”.

Theo Trung tướng Đỗ Triệu Phong, ban đầu, tên phim dự định là “Mặt nạ”. Tuy nhiên, sau khi tiếp cận nhân vật và tài liệu, nghiên cứu tác phẩm và đánh giá mọi việc, nhà sản xuất quyết định đổi tên phim là “Tận hiến”. Chỉ có tên phim này mới nói lên được cuộc đời cống hiến đến tận cùng của người anh hùng tình báo. Thậm chí ngay cả khi đã ra đi, vì tính bảo mật, vì sự nghiệt ngã của nghề tình báo, tinh thần dâng hiến của ông và gia đình vẫn còn tiếp tục. Những người làm phim “Tận hiến” mong muốn chuyển tải tốt nhất tinh thần ấy và khi xem phim, tất cả những cán bộ, chiến sĩ của lực lượng tình báo đã và đang chiến đấu trên lĩnh vực này sẽ cảm nhận được mình trong đó.

Dự buổi lễ có cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ ở trong và ngoài lực lượng CAND.

Tác phẩm “Tận hiến” cũng đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND và nhân dân luôn quan tâm, luôn nhớ đến những cống hiến, hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ tình báo. Có thể các đồng chí được ghi danh, có thể quay về trong công khai hay mãi lặng lẽ trong lịch sử nhưng những chiến công và sự tận hiến của các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Tình báo CAND vẫn luôn sống trong lòng dân tộc. Đây cũng là thông điệp lớn nhất của bộ phim.

Nhấn mạnh ở góc độ nghệ thuật, những người làm phim đã làm tất cả những gì có thể, Trung tướng Đỗ Triệu Phong cho biết, sau khi phát sóng, những người làm phim đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, nhiều nhận xét, tình cảm trìu mến của khán giả. Người xem hiểu hơn về những cống hiến, đóng góp rất lớn của lực lượng tình báo đối với sự nghiệp cách mạng.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong trao quà lưu niệm tặng đại diện Đại sứ quán Lào và Bộ Công an Lào.

Dịp này, đồng chí Cục trưởng trân trọng cảm ơn các bạn Lào đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn làm phim và hy vọng những người là từng đồng hành với nhà sản xuất sẽ tiếp tục ủng hộ, chia sẻ trong dự án mới nhất của Cục Truyền thông CAND, Điện ảnh CAND về lực lượng Tình báo CAND – phim điện ảnh "Mật mã Đông Dương".

Cục trưởng Đỗ Triệu Phong đồng thời trân trọng cảm ơn toàn bộ đoàn phim đã vượt qua mọi khó khăn, làm phim với tinh thần cống hiến hết mình để phim “Tận hiến” có được kết quả như hiện nay.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong trao giấy khen của Cục Truyền thông CAND tặng các diễn viên tham gia phim "Tận hiến".

Chúc mừng đoàn phim, Điện ảnh CAND thành công với một tác phẩm mới với hướng đi mới là làm phim về đề tài Tình báo CAND, Trung tướng Đỗ Triệu Phong bày tỏ mong muốn, những người làm phim của Cục Truyền thông CAND sẽ tiếp tục được tiếp cận thêm nhiều hồ sơ đã giải mật của Tình báo CAND, từ đó tiếp tục có thêm nhiều bộ phim hấp dẫn hơn nữa để tiếp tục tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh trong lực lượng an ninh, tình báo.

Tại buổi lễ, các đại biểu, khách mời và toàn bộ đoàn phim đã cùng nhìn lại hành trình đầy nỗ lực trong suốt hơn 2 năm triển khai, đặc biệt là những tháng ngày lăn lộn làm phim qua nhiều tỉnh thành của Việt Nam và nước bạn Lào. Dịp này, nhiều câu chuyện, kỷ niệm khó quên đối với dự án đặc biệt này đã được những người làm phim tiếp tục chia sẻ đến các đại biểu, khách mời.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong và các diễn viên đóng vai vợ con của Nguyễn Thành (bí danh P1) trong phim "Tận hiến".

Cục trưởng Đỗ Triệu Phong – người thể hiện ca khúc “Dâng hiến” trong phim “Tận hiến” đã cùng Nghệ sĩ ưu tú Thanh Tâm biểu diễn lại ca khúc, đồng thời chia sẻ nhiều kỷ niệm vui xung quanh tác phẩm này.

Mang âm hưởng sử thi, ca khúc “Dâng hiến” là điểm tựa cảm xúc quan trọng, góp phần khắc sâu tinh thần chủ đạo của phim “Tận hiến” về lòng trung thành tuyệt đối, sự sẵn sàng hy sinh thầm lặng của chiến sĩ tình báo CAND Việt Nam. Khi phim phát sóng, ca khúc nhận được nhiều tình cảm của khán giả và cả những người trong ngành.

Cục trưởng Đỗ Triệu Phong cùng các đại biểu khách mời, đoàn phim tại lễ tổng kết phim "Tận hiến".

Tác giả của ca khúc “Dâng hiến” - Nhạc sĩ Minh Đạo tiết lộ anh đã chuẩn bị trong nhiều tháng trước khi thực hiện tác phẩm và sau đó còn mất thêm một thời gian dài để tinh chỉnh, gọt giũa từng từ cho thật chính xác và hợp lý. Khi ca khúc chuẩn bị hoàn thiện, Trung tướng Đỗ Triệu Phong đề nghị muốn có thêm ý tứ cuối về sự trường tồn của giang sơn. Câu cuối của bài hát hiện nay là nhạc sĩ Minh Đạo viết theo yêu cầu của đồng chí Cục trưởng Cục Truyền thông CAND.

Về ca sĩ thể hiện, đầu tiên, nhạc sĩ chọn một ca sĩ khác, Trung tướng Đỗ Triệu Phong là người yêu âm nhạc, yêu quý tác phẩm này nên thu một bản để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, sau khi so sánh, nhiều người chọn bản thu của Trung tướng Đỗ Triệu Phong, mặc dù lúc đó, đoàn phim chưa hề biết người thể hiện bản thu chính là lãnh đạo Cục Truyền thông CAND.

Nhạc sĩ Minh Đạo cho rằng, thành quả của phim “Tận hiến” được như ngày hôm nay là nhân duyên trời cho và anh cùng các cộng sự rất vinh dự khi được tham gia dự án này. Nhạc sĩ cũng bày tỏ sự biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh để thế hệ hôm nay có cuộc sống thanh bình và được tham gia những dự án như phim “Tận hiến” là cách anh tri ân với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tại buổi lễ, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục Truyền thông CAND, Điện ảnh CAND đã trân trọng cảm ơn các đơn vị phối hợp, đồng hành thực hiện bộ phim, trao những món quà ý nghĩa cùng giấy khen của Cục Truyền thông CAND tặng các cá nhân có những đóng góp tích cực cho thành công của phim “Tận hiến”.