Mono ra mắt album theo cách riêng của mình

ANTD.VN - Ngày 4/7, Mono chính thức tổ chức sự kiện "Buổi gặp gỡ đầu tiên với Mỹ điệu ca" - một buổi nghe nhạc thân mật và đặc biệt dành cho phóng viên, ekip đồng hành cùng một số khán giả may mắn. Buổi gặp gỡ sẽ kéo dài từ 7h sáng đến 21h30 được chia làm 5 phần.

Tại đây, Mono lần đầu tiên công bố tên album phòng thu thứ hai của mình: "Mỹ điệu ca". Thay vì một sự kiện ra mắt thông thường, Mono chọn cách giới thiệu album theo hình thức silent party - mỗi người tham dự được trao một chiếc tai nghe và cùng nhau lắng nghe toàn bộ 15 ca khúc trong album qua một phần phát nhạc liên tục. Toàn bộ điện thoại và vật dụng cá nhân cũng được đặt ở các hệ tủ bên ngoài. Không có tiếng ồn bên ngoài, không có thông báo, không có sự phân tán, Mono muốn những người tham gia chỉ đắm chìm trong âm nhạc.

Mono thân thiện với khán giả tại sự kiện giới thiệu album "Mỹ điệu ca"

Không gian sự kiện được thiết kế như một thế giới riêng, mang đậm dấu ấn thẩm mỹ của album. Trung tâm là một khối trụ tròn lớn bao phủ bởi những tấm rèm in những hình ảnh chính thức của "Mỹ điệu ca" - nơi hình ảnh hoa lá, chim én và những họa tiết Á Đông hòa quyện vào nhau trong tông màu ấm trầm. Xung quanh là không gian được trải chiếu, đặt đệm ngồi và ghế gồi thấp, tạo cảm giác gần gũi và tự do. Người tham dự có thể chọn nằm, ngồi hay đứng theo cách thoải mái nhất để thưởng thức âm nhạc, như đang ở chính căn phòng của mình.

Về lý do chọn hình thức tổ chức này, Mono chia sẻ: "Đây là chiếc ôm, là lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng mà Mono muốn gửi đến những tâm hồn đồng điệu đã luôn bước đi cùng mình".

Nam ca sĩ dành nhiều thời gian trò chuyện cùng khán giả

Cũng tại sự kiện, Mono lần đầu tiên chính thức nói về album trước đông đảo khán giả và truyền thông. Nam ca sĩ tâm sự: "Mỗi chặng đường đi qua, Mono đều may mắn khi luôn có âm nhạc đồng hành, và tuyệt vời hơn cả là có sự lắng nghe, yêu thương của mọi người. Hôm nay, sau bao ngày ấp ủ và dốc hết tâm tư, Mono xin được trân trọng giới thiệu đến cả nhà tên gọi cho đứa con tinh thần tiếp theo của mình. Album phòng thu thứ hai mang tên: Mỹ điệu ca".

"Mỹ điệu ca" là album gồm 15 bài hát hoàn chỉnh - 15 câu chuyện, 15 mảnh ghép cảm xúc mà theo lời Mono "trân quý gom nhặt từ cuộc sống" trong suốt thời gian qua. Về cái tên mà anh đặt cho album, Mono lý giải: "Mono gọi đây là Mỹ điệu ca không phải vì chúng hoàn hảo, mà vì chúng được dệt nên từ những gì chân thành nhất, từ những rung động sâu thẳm nhất trong tâm khảm của mình".

Mono và ekip thực hiện album "Mỹ điệu ca"

Con số 15 không phải ngẫu nhiên. Trước đó, trong MV "Công tử văn thơ" - ca khúc mở màn cho album - hình ảnh con ngựa trắng mang trên lưng 15 chiếc liễn đã thu hút nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Đây chính là lớp ẩn dụ mà Mono giấu từ đầu: mỗi chiếc liễn là một bài hát, và con ngựa - thay vì được cưỡi - lại là người dẫn đường cho chàng công tử văn thơ đi theo hành trình của chính mình.

Đây là lần đầu tiên Mono tổ chức một sự kiện nghe nhạc theo hình thức silent party, và cách tiếp cận này phù hợp với tinh thần của toàn bộ dự án. "Mỹ điệu ca" là album được Mono xây dựng theo hướng Á Đông đương đại, nơi từng chi tiết - từ tên gọi, artwork đến cách giới thiệu sản phẩm - đều được đặt để có dụng ý. Trong một không gian yên tĩnh, với chiếc tai nghe trên tay và không gian trải chiếu xung quanh, người tham dự được đặt vào đúng trạng thái mà Mono muốn họ ở khi lần đầu tiên gặp album này: chậm lại, lắng nghe và để âm nhạc tự tìm đường đến.

Không gian độc đáo của buổi nghe nhạc thân mật album mới của Mono

"Buổi gặp gỡ đầu tiên với Mỹ điệu ca" khép lại với những chia sẻ đầy cảm xúc từ Mono và ekip, cùng nhiều khoảnh khắc ghi lại phản ứng của người tham dự khi lần đầu được nghe trọn vẹn 15 ca khúc. Album "Mỹ điệu ca" sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới.

Nhìn lại hành trình quảng bá đầu tiên của “Mỹ điệu ca”, từ những cuộc gọi bất ngờ Mono trực tiếp dành cho người hâm mộ cho đến “Buổi gặp gỡ đầu tiên với Mỹ điệu ca” trong một không gian gần gũi và tách biệt, có thể thấy nam ca sĩ cùng ekip đã đặt rất nhiều tâm tư vào cách dự án được giới thiệu đến công chúng.

Thay vì lựa chọn những hình thức quảng bá ồn ào hay mang tính phô diễn, Mono chọn bắt đầu bằng những kết nối gần gũi nhất, nơi cảm xúc và trải nghiệm của khán giả trở thành trung tâm. Với Mono, âm nhạc không chỉ cần được nghe, mà còn cần được cảm nhận trong một trạng thái trọn vẹn nhất.

Chính vì vậy, toàn bộ quá trình quảng bá đầu tiên của “Mỹ điệu ca” được xây dựng như một hành trình dẫn lối cảm xúc, đưa khán giả chạm vào âm nhạc của album theo cách tự nhiên và chân thật nhất.

Đặc biệt, buổi nghe nhạc thân mật không chỉ đơn thuần là dịp giới thiệu sản phẩm mới, mà còn là cách Mono và ekip ghi lại những phản ứng đầu tiên của người nghe khi tiếp xúc với trọn vẹn 15 ca khúc trong album. Những ánh mắt lặng đi, những cảm xúc không lời hay những khoảnh khắc đắm chìm trong âm nhạc của khách mời cũng chính là những nét vẽ đầu tiên phác họa nên bức tranh về sự đón nhận dành cho “Mỹ điệu ca”.

Album "Mỹ điệu ca" sẽ chính thức phát hành vào lúc 17:00 ngày 9/7.