Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh du lịch mùa cao điểm

ANTD.VN - Trước tình trạng các hành vi lợi dụng hoạt động du lịch để vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa đề nghị các Sở quản lý du lịch địa phương cùng doanh nghiệp lữ hành, lưu trú tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm quản lý và chủ động phòng ngừa nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch minh bạch, an toàn.

Mùa du lịch hè luôn là thời điểm lượng khách tăng mạnh trên cả nước, kéo theo sự sôi động của các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều hành vi lợi dụng hoạt động du lịch để thực hiện các vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của du khách, doanh nghiệp và hình ảnh của ngành du lịch Việt Nam.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng danh nghĩa du lịch để tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài trái phép, kinh doanh dịch vụ du lịch không đúng quy định, quảng cáo sai sự thật, giả mạo website, tài khoản mạng xã hội của doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt dịch vụ. Ngoài ra các hành vi gian dối với người tiêu dùng và nhiều vi phạm pháp luật khác cũng đang xuất hiện tràn lan. Những hiện tượng này có xu hướng gia tăng trong mùa cao điểm du lịch hè, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự cũng như môi trường kinh doanh du lịch.

Để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm hoạt động du lịch phát triển lành mạnh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các Sở quản lý du lịch địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật đối với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các địa phương và doanh nghiệp lữ hành, lưu trú tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa các hành vi lợi dụng hoạt động du lịch để vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch an toàn, minh bạch (ảnh minh hoạ)

Các Sở quản lý du lịch cũng được yêu cầu hướng dẫn doanh nghiệp lưu trú nâng cao công tác quản lý khách, chủ động phát hiện những trường hợp có dấu hiệu lợi dụng cơ sở lưu trú để thực hiện hoặc che giấu các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, mại dâm, đánh bạc, buôn bán người hay tổ chức xuất nhập cảnh trái phép. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, các đơn vị phải kịp thời phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, môi giới lao động trái phép hoặc lừa đảo khách du lịch. Công tác tuyên truyền cũng được nhấn mạnh với yêu cầu phổ biến quy định của Luật Du lịch năm 2017, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật liên quan, đồng thời cảnh báo người dân về những thủ đoạn lừa đảo mới, đặc biệt là hành vi giả mạo doanh nghiệp du lịch trên môi trường mạng.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình. Doanh nghiệp không được tổ chức, môi giới hoặc tiếp tay cho các hoạt động đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, không cho thuê hoặc cho mượn giấy phép kinh doanh lữ hành trái quy định.

Các doanh nghiệp cũng phải bảo đảm cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực thông tin về chương trình, sản phẩm và dịch vụ du lịch; không quảng cáo sai sự thật hoặc sử dụng các hình thức tiếp thị gây hiểu nhầm. Đối với các sản phẩm như “nghỉ dưỡng dài hạn”, “thẻ du lịch” hay “sở hữu kỳ nghỉ”,... việc giới thiệu, tư vấn và ký kết hợp đồng phải tuân thủ quy định pháp luật, không cam kết quyền lợi vượt quá khả năng thực hiện hoặc cung cấp thông tin thiếu chính xác cho khách hàng.

Đồng thời, các cơ sở lưu trú du lịch được yêu cầu thực hiện đầy đủ quy định về cư trú, an ninh, trật tự và khai báo lưu trú, tăng cường quản lý khách, xây dựng quy trình nội bộ để phát hiện và xử lý các trường hợp nghi vấn. Các doanh nghiệp lưu trú cũng cần chủ động bảo vệ website và các kênh thông tin chính thức của mình, kịp thời cảnh báo khách hàng khi phát hiện các trang giả mạo nhằm lừa đảo tiền đặt phòng, đồng thời hướng dẫn khách chỉ giao dịch qua những kênh chính thức.

Thông qua các yêu cầu trên, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh du lịch minh bạch, an toàn và bền vững, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng ngừa các hành vi lợi dụng hoạt động du lịch để vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi của du khách và uy tín của du lịch Việt Nam.