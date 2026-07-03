Hồng Đào làm mẹ của Steven Nguyễn trong "Người mẹ xấu"

Hồng Đào lần đầu thử “làm mẹ xấu”

"Người mẹ xấu" đánh dấu màn tái xuất của nghệ sĩ Hồng Đào trên màn ảnh rộng với vai diễn nhiều hứa hẹn. Chị cho biết, bản thân mình và đạo diễn Hoàng Tuấn Cường đã biết nhau nhiều năm và cũng đã lỡ hẹn không ít lần. Do đó, khi nhận kịch bản dự án mới lần này, trải qua quá trình bàn bạc cùng ê-kíp chị quyết định nhận lời.

Nghệ sĩ Hồng Đào trong ngày khai máy phim "Người mẹ xấu"

Nói về lý do mời Hồng Đào, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết đây là vai diễn đã được anh dành cho đàn chị từ giai đoạn xây dựng kịch bản. Anh cho biết, cả hai đã dự định làm chung với nhau từ nhiều năm về trước nhưng đều chưa thu xếp được thời gian. Riêng dự án này đã được anh giữ lại suốt 3 năm chỉ để chờ cái gật đầu của đàn chị.

Theo nghệ sĩ Hồng Đào, điều chị ấn tượng đầu tiên chính là tựa đề phim. “Trước giờ tôi chủ yếu đóng những vai người mẹ hiền, người mẹ hi sinh thì bây giờ mình thử đóng vai một bà mẹ xấu xem như thế nào?”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cùng các diễn viên trong ngày khai máy

Theo nghệ sĩ Hồng Đào, chắc chắn khán giả sẽ thắc mắc hình tượng người mẹ trong phim là người có nhan sắc xấu hay tính tình sẽ xấu. Bản thân chị, trong quá trình chuẩn bị cũng nghiên cứu rất kĩ người mẹ ấy sẽ “xấu” như thế nào. Chị lý giải thêm: “Khi nhắc đến mối quan hệ giữa hai mẹ con, thường mọi người sẽ nghĩ 99,9% chắc chắn mẹ phải thương con vô điều kiện bởi đó là điều rất thiêng liêng. Bản thân tôi cũng rất tò mò sẽ phải “xấu” với con của mình như thế nào. Tôi cũng suy nghĩ làm thế nào để lột tả hết được vai diễn như đạo diễn yêu cầu”.

Từng thành công với rất nhiều vai diễn điện ảnh trước đó, nghệ sĩ Hồng Đào cho biết khi nhận bất cứ dự án mới nào chị luôn tập trung 300-400% để hoàn thành tốt nhất trong khả năng có thể. Nữ nghệ sĩ cho biết, ở tuổi của mình sau khi đã có rất nhiều may mắn với những vai diễn được yêu thích chị không còn cảm thấy áp lực. “Với tôi, cảm xúc bộ phim mang lại là điều quan trọng nhất. Tôi mong sẽ mang đến được cảm xúc vui có, buồn có cho khán giả”, nghệ sĩ Hồng Đào gửi gắm qua dự án.

Steven Nguyễn thỏa lòng được đóng phim cùng thần tượng

Tương tự diễn viên Hồng Đào, vai diễn trong "Người mẹ xấu" cũng được viết riêng cho Steven Nguyễn. "Steven Nguyễn là diễn viên trẻ có khả năng hành động tốt. Với dự án phim lần này yếu tố hành động cũng rất cao do đó Steven là lựa chọn rất phù hợp cho vai diễn".

Steven Nguyễn cũng cho biết, yếu tố hành động là một trong những lý do khiến anh rất háo hức với bộ phim lần này. "Khi đọc kịch bản tôi thấy đây là dạng nhân vật mới so với những vai diễn mọi người từng biết đến mình. Lần này, tôi tiếp tục vào một vai giang hồ nhưng sẽ là giang hồ đặc biệt", Steven Nguyễn hé lộ. Đồng thời anh cũng cho biết trong phim có khá nhiều phân cảnh nặng đô nên bản thân phải dành nhiều thời gian luyện tập. Vì lịch trình khá dày đặc, có những ngày, thậm chí nửa đêm anh vẫn phải tập luyện, giảm mỡ để đáp ứng đúng yêu cầu của đạo diễn.

Steven Nguyễn háo hức vì lần đầu được đóng phim cùng nghệ sĩ Hồng Đào

Tuy nhiên, điều khiến Steven Nguyễn háo hức nhất đó là cơ hội được đón chung phim cùng nghệ sĩ Hồng Đào. Anh chia sẻ: "Từ lúc còn nhỏ cả gia đình tôi đã được xem những bộ phim của nghệ sĩ Hồng Đào. Nên lần này, có cơ hội đóng chung với chị là một điều rất đặc biệt".

Chia sẻ thêm về lần hợp tác chung này, diễn viên Hồng Đào cho biết chị chưa từng làm việc với Steven Nguyễn mà chỉ biết thông qua mạng xã hội. "Steven là một bạn trẻ chăm chỉ, biết lắng nghe. Tôi nghĩ với một người vừa có năng khiếu, vừa có đam mê, vừa chăm chỉ bạn sẽ còn đường tiến rất dài", nghệ sĩ Hồng Đào dành nhiều lời ngợi khen cho đàn em.

Sau lễ khai máy, đoàn phim "Người mẹ xấu" sẽ chính thức bước vào quá trình ghi hình. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 31/12/2026.