NTK Nguyễn Lan Vy tiếp nối di sản Huế tại “Tuần lễ Áo dài Huế 2026”

ANTD.VN - Tuần lễ Áo dài Huế 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 3 đến10/7/2026. Đây là sự kiện thường niên có ý nghĩa đặc biệt trong việc tôn vinh giá trị áo dài Huế với sự chỉ đạo thực hiện của sở VHTT thành phố Huế phối hợp cùng công ty CP VKSTAR được dàn dựng bởi tổng đạo diễn Nguyễn Lan Vy.

Tại Tuần lễ Áo dài Huế 2026, NTK Nguyễn Lan Vy cùng với ê kip của mình tiếp tục trình làng BST “Áo dài Huế - Dòng chảy di sản hội nhập”. Đặc biệt đây cũng là buổi biểu diễn đặc sắc được lựa chọn khai mạc cho sự kiện “Tuần lễ Áo dài Huế 2026”.

Đạo diễn - NTK Nguyễn Lan Vy cùng các người mẫu tập luyện cho đêm khai mạc "Tuần lễ Áo dài Huế 2026"

Mặc dù vô cùng tất bật với lịch trình dày đặc từ chuyến công tác tại sự kiện Gala Đồng hành quảng bá xúc tiến du lịch Đà Nẵng diễn ra ở Seoul Hàn Quốc, đạo diễn Nguyễn Lan Vy cũng kịp xuất hiện cho những buổi tập luyện cuối cùng trước khi đêm khai mạc diễn ra tại sân khấu cộng đồng bờ sông bia Quốc Học vào lúc 19 giờ 30 ngày 3/7 năm 2026.

Ngoài màn xuất hiện của mình, NTK Nguyễn Lan Vy còn mời thêm nhiều anh chị em “đồng môn” gồm nhiều tên tuổi đình đám, uy tín gắn liền với tà áo dài Việt như: NTK Việt Hùng, Năm Tuyền, Trần Thiện Khánh, Ngô Nhật Huy, Nguyễn Lan Vy, Cao Thu Vân, Hồng Nhung, Tuấn Nguyễn…

Nhiều NTK quen thuộc tham gia chương trình "Tuần lễ Áo dài Huế 2026"

Bên cạnh đó, chị cũng “chi mạnh tay” đầu tư cho đêm diễn khi mời hàng loạt những nàng hậu nổi tiếng, người đẹp trong làng mốt Việt hiện nay như: Phan Phương Oanh - Miss World Vietnam 2025, Huỳnh Trần Ý Nhi - Miss World Vietnam 2023, Trương Tâm Như – Á hậu Miss World 2025, Huỳnh Minh Kiên - Á hậu Miss World Vietnam 2023, Ngọc Hằng - Á hậu Việt Nam 2022, Ánh Vương - Á hậu Miss Grand Vietnam 2023...

Có mặt tại buổi tập tổng duyệt cuối cùng cho đêm diễn chính thức vào ngày mai trước hàng nghìn khán giả cố đô Huế cũng như người dân trên cả nước Tổng đạo diễn Nguyễn Lan Vy chia sẻ: “Mấy ngày nay tôi như thở ô xi vì phải chạy tất bật khắp nơi thực hiện cho xong để hoàn thiện từng tiết mục ráp vào kịch bản chính cho toàn bộ chương trình. Một mặt tôi phải duyệt kich bản chi tiết, làm việc ekip điều hành, ekip kỹ thuật âm thanh, ánh sáng và ráp sân khấu cùng với người mẫu và diễn viên múa. Tuy nhiên, áp lực và nặng nề nhất vẫn là điều phối trình diễn cho các người mẫu trước khi BST chỉ còn vài tiếng nữa là phải trình làng trên sân khấu.

Hình ảnh các người mẫu tập luyện trước giờ khai mạc

Nói thì nói vậy, mặc dù đầu tắt mặt tối nhưng tôi lại thấy vui và hào hứng hơn bao giờ hết khi một lần nữa được đứng trên mảnh đất quê hương, nhìn cái hồn Việt, di sản và tinh hoa của ông cha để lại tung bay trong gió trên từng tà áo chứa đựng câu chuyện của riêng mình”.

“Từ bao đời nay, tà áo dài Việt Nam không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng của tâm hồn, cốt cách và bản sắc dân tộc. Trong hành trình phát triển của mình, Huế luôn được xem là một trong những chiếc nôi lưu giữ và tôn vinh vẻ đẹp của áo dài Việt Nam – vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng nhưng cũng đầy tự hào và kiêu hãnh.

Chương trình quy tụ nhiều tên tuổi trong làng mẫu Việt

Đây không chỉ là dịp tôn vinh tà áo dài Việt Nam, tôn vinh những nhà thiết kế, nghệ nhân, người gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc; mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế của Huế – Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, thành phố Di sản, thành phố Áo dài, đang từng bước đưa hình ảnh văn hóa Việt Nam đến với bạn bè năm châu”, đạo diễn - NTK Nguyễn Lan Vy chia sẻ thêm với đôi mắt ánh lên niềm tự hào và rạng rỡ.