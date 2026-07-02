Nhiều "sao" Hàn Quốc tham dự Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ 4

ANTD.VN - Từ ngày 28/6 - 4/7, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động quảng bá điện ảnh Hàn Quốc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ 4. Nhiều ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc tham dự Liên hoan phim năm nay với các hoạt động như chiếu phim Hàn Quốc, tham gia hội thảo "Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh"...

Các diễn viên hàng đầu Hàn Quốc như Jung Il-woo, Ji Chang-wook, Park Sung-woong, Han Dong-hee... đã tham dự sự kiện thảm đỏ tại Lễ khai mạc và nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông trong nước.

Ngoài ra, nhiều nhân vật tiêu biểu của ngành điện ảnh Hàn Quốc, gồm: ông Kim Dong-ho (nguyên Chủ tịch điều hành Liên hoan phim Quốc tế Busan, người có đóng góp quan trọng trong việc đưa điện ảnh Hàn Quốc vươn ra thế giới), ông Kim Dae Kuen (Giám đốc Motive Pictures), ông Kim Chul Soo (Giám đốc October Pictures), đạo diễn Kang Yi Kwan, đạo diễn Han Sun-hee… cũng tham dự sự kiện, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động cho các hoạt động quảng bá điện ảnh Hàn Quốc tại Liên hoan phim.

Các diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc và Việt Nam tham dự liên hoan Phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ 4 - năm 2026

Bên cạnh đó, các học viên xuất sắc được tuyển chọn thông qua chương trình đào tạo nhân lực làm phim toàn cầu năm 2026 (KAFA in Vietnam) đã tham gia nhiều chương trình của Liên hoan phim như Workshop ươm mầm tài năng, Script Lab, Vườn ươm dự án nghệ thuật...

Tại đây, học viên có cơ hội tham dự các buổi chuyên đề, thuyết trình dự án và giao lưu, kết nối với các nhà làm phim tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, phim “Người thuần thú” của KAFA cũng được trình chiếu đặc biệt trong chương trình “Toàn cảnh điện ảnh châu Á” tại Liên hoan phim và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả Việt Nam.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam - Park Chan A nhận định: “Trong khoảng 2 - 3 năm gần đây, hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, bao gồm việc sản xuất các bộ phim đồng hợp tác, đang ngày càng trở nên sôi động”. Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc sẽ tập trung hơn nữa vào việc hỗ trợ các chương trình đào tạo nhân tài và mở rộng giao lưu nhằm tạo ra nhiều cơ hội hợp tác hơn trong ngành công nghiệp điện ảnh giữa hai nước”.