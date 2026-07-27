Trọng tài nổi tiếng nghiêm khắc bắt chính trận Việt Nam - Singapore

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã chỉ định trọng tài Hiroki Kasahara điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Singapore tại bảng A ASEAN Cup 2026. Vị "vua áo đen" người Nhật Bản nổi tiếng với phong cách điều hành nghiêm khắc và thường xuyên rút thẻ trong các trận đấu của mình.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Singapore sẽ diễn ra lúc 20h ngày 31-7 trên sân Mỹ Đình. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào bán kết, vì vậy việc lựa chọn một trọng tài giàu kinh nghiệm cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Ông Hiroki Kasahara sinh năm 1989 và trở thành trọng tài FIFA từ năm 2020. Ông là gương mặt quen thuộc tại các giải đấu của AFC cũng như các sân chơi khu vực Đông Nam Á. ASEAN Cup 2026 là lần thứ tư trọng tài người Nhật Bản được phân công làm nhiệm vụ tại giải vô địch Đông Nam Á cấp đội tuyển.

Trọng tài Hiroki Kasahara nổi tiếng nghiêm khắc (Ảnh: VNE)

Trong hệ thống J-League, Hiroki Kasahara đã điều hành 110 trận. Thống kê cho thấy ông rút tổng cộng 299 thẻ vàng, trung bình 2,72 thẻ mỗi trận, cùng 14 thẻ đỏ và 33 quả phạt đền. Chính những con số này khiến ông được nhiều người hâm mộ gọi là "vua thẻ" của bóng đá Nhật Bản.

Không chỉ có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường quốc nội, Hiroki Kasahara còn thường xuyên xuất hiện tại các giải đấu lớn của châu Á và thế giới. Đến nay, ông đã điều hành 89 trận thuộc các giải do AFC và FIFA tổ chức, với trung bình 2,54 thẻ vàng mỗi trận, rút 0,07 thẻ đỏ/trận và đưa ra 36 quyết định thổi phạt đền.

Sự nghiệp của trọng tài 37 tuổi ghi dấu với nhiều giải đấu quan trọng như FIFA U17 World Cup, AFC Champions League, VCK U20 châu Á hay AFC Challenge League.

Dù được đánh giá cao về chuyên môn, Hiroki Kasahara cũng không ít lần trở thành tâm điểm tranh cãi. Ở chung kết U23 Đông Nam Á 2023 giữa Việt Nam và Indonesia, HLV Shin Tae-yong từng bày tỏ sự không hài lòng với một số quyết định của trọng tài người Nhật.

Đến ASEAN Cup 2024, truyền thông Indonesia tiếp tục phản ứng sau trận hòa 3-3 với Lào. Nhiều ý kiến cho rằng Hiroki Kasahara đã có những quyết định bất lợi cho Indonesia, đặc biệt ở tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa của Lào cũng như pha bóng mà đội bóng xứ vạn đảo cho rằng họ xứng đáng được hưởng phạt đền ở cuối trận.

Ở trận đấu sắp tới trên sân Mỹ Đình, trọng tài Hiroki Kasahara sẽ nhận được sự hỗ trợ của trợ lý Michiyama Satoshi (Nhật Bản) cùng hai trợ lý người Thái Lan là Rawut Nakarit và Wiwat Jumpaaon.