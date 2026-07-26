ANTD.VN - Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại Thái Lan với tỉ số 3-2 trong trận chung kết chặng hai SEA V-Cup 2026 diễn ra tối 26-7 tại Jakarta (Indonesia), qua đó lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch giải đấu số một Đông Nam Á.

Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam kể từ khi giải mang tên ASEAN Grand Prix, sau đó đổi thành SEA V-League và hiện là SEA V-Cup.

Ngay ở giải đấu chính thức đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV người Italy Federico Rampazzo, tuyển Việt Nam đã cho thấy diện mạo hoàn toàn mới. Không chỉ thi đấu đầy nhiệt huyết, các học trò của ông còn giữ được sự bình tĩnh ở những thời điểm quyết định.

Nghẹt thở hạ Thái Lan, bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu vô địch Đông Nam Á (Ảnh: BCVN)

Chiến thắng chung cuộc 3-2 với các tỉ số 22-25, 25-23, 25-19, 15-25 và 15-10 giúp tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu tiên giành chức vô địch SEA V-Cup sau tám giải đấu.

Nguyễn Ngọc Thuân tiếp tục là ngôi sao sáng nhất của tuyển Việt Nam khi ghi tới 31 điểm, gồm 27 điểm tấn công và 4 điểm chắn bóng. Trần Duy Tuyến đóng góp 13 điểm, còn Đinh Văn Phương ghi 12 điểm.

Với tổng cộng 98 điểm sau bốn trận đấu, Ngọc Thuân được bầu là Chủ công xuất sắc nhất đồng thời nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất chặng hai SEA V-Cup 2026. Trong khi đó, Trần Duy Tuyến được vinh danh là Phụ công xuất sắc nhất.

Hành trình lên ngôi của tuyển Việt Nam càng trở nên đáng nhớ khi đội từng để Thái Lan lội ngược dòng thắng 3-2 ở vòng bảng. Sau đó, thầy trò HLV Federico Rampazzo lần lượt vượt qua Myanmar 3-0, đánh bại chủ nhà Indonesia 3-1 ở bán kết trước khi hoàn tất màn phục hận trước Thái Lan trong trận tranh ngôi vô địch.

Trước SEA V-Cup 2026, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam từng hai lần vào chung kết chặng hai các năm 2023 và 2025 nhưng đều thất bại trước Indonesia. Vì vậy, chức vô địch lần này không chỉ giúp Việt Nam phá dớp nhiều năm mà còn đánh dấu bước tiến mới của bóng chuyền nam nước nhà trên đấu trường khu vực.