Đánh bại Indonesia lẫn Thái Lan, bóng chuyền nam Việt Nam lập loạt cột mốc lịch sử

ANTD.VN - Thầy trò HLV Federico Rampazzo xuất sắc đánh bại Thái Lan tại chung kết để lần đầu vô địch Đông Nam Á, đồng thời thiết lập một loạt cột mốc lịch sử.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vừa khép lại hành trình lịch sử, đáng nhớ tại chặng hai Giải bóng chuyền nam Đông Nam Á SEA V-Cup 2026 (tiền thân là SEA V-League) diễn ra trên đất Indonesia.

Đầu tiên là chiến thắng nghẹt thở 3-1 trước chủ nhà Indonesia tại bán kết. Đây là lần thứ 2 bóng chuyền nam Việt Nam đánh bại tuyển Indonesia, và lần đầu tiên kể từ chiến thắng đầu tiên ở SEA Games 2015.

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2 trong trận chung kết SEA V-Cup 2026 (Ảnh: Thailand Volleyball Association)

Trên đà hưng phấn, thầy trò HLV Federico Rampazzo tiếp tục đánh bại Thái Lan 3-2 trong trận chung kết nghẹt thở tối 26-7.

Với kết quả này, bóng chuyền nam Việt Nam giành chức vô địch SEA V-Cup 2026 thuyết phục, lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại cả Indonesia và Thái Lan để đứng trên bục cao nhất đấu trường Đông Nam Á.

Trước đó, bóng chuyền nam Việt Nam 2 lần vào chung kết chặng hai năm 2023 và 2025, nhưng đều thua Indonesia 1-3. Tính cả SEA Games, Việt Nam cũng toàn thua ba trận chung kết với tỷ số 0-3 trước Thái Lan và Indonesia vào năm 2007, 2015 và 2021.

Bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu vô địch Đông Nam Á (Ảnh: Sports Buzz)

Chức vô địch SEA V-Cup 2026 không chỉ mang về chức vô địch lịch sử, mà còn giúp đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tăng 1 bậc lên hạng 58 thế giới với 73,58 điểm, chính thức có lần hiếm hoi vượt qua Thái Lan (hạng 59) trên bảng xếp hạng thế giới FIVB.

Một bước tiến đáng tự hào của bóng chuyền nam Việt Nam!

Ra đời từ 2004, SEA V-Cup sau thời gian dài bị thống trị bởi Indonesia và Thái Lan đã biến động mạnh mẽ, với việc Campuchia đánh bại Indonesia ở chung kết chặng 1 và Việt Nam thắng Thái Lan ở chung kết chặng 2 để có lần đầu tiên vô địch.

Điều đó đồng nghĩa cả Indonesia lẫn Thái Lan đều trắng tay ở SEA V-Cup năm nay, qua đó không thể giành vé dự AVC Men's Volleyball Cup 2027. Hai suất đại diện Đông Nam Á tham dự giải đấu châu lục thuộc về Campuchia và Việt Nam.

Sự tiến bộ mạnh mẽ của bóng chuyền nam Việt Nam lẫn Campuchia đang dần lấp đầy khoảng cách với hai thế lực khu vực là Thái Lan và Indonesia (hạng 44 thế giới), hứa hẹn những cuộc cạnh tranh tài hấp dẫn, rất được chờ đợi phía trước.