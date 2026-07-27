ANTD.VN - CLB Al Nassr đang rơi vào giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây khi gánh khoản nợ lên tới hơn 187 triệu euro, buộc Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) phải áp dụng hàng loạt biện pháp kiểm soát để tránh vỡ nợ, trong đó có việc tạm dừng kế hoạch tăng cường lực lượng.

Theo các nguồn tin uy tín, khoản nợ khoảng 187 triệu euro của Al Nassr chủ yếu bắt nguồn từ những quyết định tài chính thiếu hiệu quả ở mùa giải trước, đẩy đội bóng vào tình trạng mất cân đối ngân sách. Điều đó khiến đội bóng của Ronaldo phải chịu sự giám sát chặt chẽ của ban tổ chức Saudi Pro League. PIF cũng lập tức triển khai các giải pháp nhằm ngăn khoản nợ tiếp tục gia tăng, đồng thời hạn chế đáng kể quyền quyết định của ban lãnh đạo hiện tại.

Đội bóng của Ronaldo chìm trong khủng hoảng, nguy cơ vỡ nợ (Ảnh: Getty Images)

Theo đó, Al Nassr sẽ chưa được phép đăng ký thêm tân binh cho tới khi chứng minh có đủ nguồn lực tài chính thông qua các hợp đồng tài trợ hoặc những khoản doanh thu ổn định khác.

Kế hoạch tái cấu trúc của PIF được xây dựng trên ba yếu tố chính. Trước hết là thu hẹp quyền quyết định về tài chính của ban lãnh đạo CLB. Tiếp đó, quỹ đầu tư này thuê các đơn vị tư vấn độc lập về tài chính, thương mại và pháp lý nhằm xây dựng phương án gia tăng doanh thu, cắt giảm chi phí cũng như thiết lập lộ trình phục hồi bền vững.

Nội dung còn lại liên quan đến cơ cấu sở hữu. PIF đang xem xét hai đề nghị nghiêm túc muốn đầu tư vào Al Nassr, trong đó phương án ưu tiên là bán một phần cổ phần của đội bóng.

Mục tiêu của kế hoạch này là bảo vệ giá trị tài chính, thương hiệu và cộng đồng người hâm mộ Al Nassr, đồng thời ngăn khoản nợ tiếp tục phình to và nâng cao tiêu chuẩn quản trị theo các quy định hiện hành.

Cuộc khủng hoảng cũng khiến tương lai của Cristiano Ronaldo nhận được nhiều sự quan tâm. Kể từ khi gia nhập Al Nassr cuối năm 2022, siêu sao người Bồ Đào Nha đã góp phần đưa hình ảnh Saudi Pro League vươn tầm quốc tế, đồng thời giúp giá trị thương mại của CLB tăng trưởng mạnh.

Tuy nhiên, mức thu nhập cùng các chế độ đãi ngộ dành cho Ronaldo cũng biến anh thành khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử Al Nassr. Năm 2025, CR7 ký hợp đồng mới có thời hạn hai năm với tổng giá trị khoảng 594 triệu euro, chưa bao gồm nhiều quyền lợi và khoản thưởng khác.

Trong bối cảnh đội bóng đang gánh khoản nợ hơn 187 triệu euro và chưa thể tham gia thị trường chuyển nhượng, ban lãnh đạo Al Nassr sẽ phải cân nhắc kỹ giữa việc tiếp tục duy trì bản hợp đồng có chi phí rất lớn với Ronaldo hay phân bổ nguồn lực cho quá trình tái thiết đội hình và ổn định tài chính.

Dù chân sút người Bồ Đào Nha vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng và mang lại nguồn doanh thu thương mại đáng kể, tương lai của anh không chỉ phụ thuộc vào yếu tố chuyên môn, mà còn vào khả năng Al Nassr có vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay hay không.