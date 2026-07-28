Chỉ còn phân phối duy nhất một bản, liệu KIA K3 có bị "khai tử" ở thị trường Việt Nam?

ANTD.VN - Trong dải sản phẩm phân phối, KIA K3 hiện chỉ còn 1 bản duy nhất tại thị trường Việt Nam. Một số đại lý cũng không nhận, không có phiên bản khác làm dấy lên thông tin có thể dòng xe này sẽ bị "khai tử" khỏi thị trường Việt do doanh số không còn được như kỳ vọng.

Sau gần 5 năm có mặt trên thị trường, KIA K3 thế hệ hiện hành chỉ còn một phiên bản được các đại lý phân phối. Thậm chí, trên danh mục sản phẩm tại website của KIA Việt Nam thì cũng chỉ còn phân phối duy nhất 1 bản KIA K3 1.6 Luxury. Việc danh mục sản phẩm liên tục bị thu hẹp, trong khi doanh số không còn được công bố riêng khiến nhiều khách hàng đặt câu hỏi liệu mẫu sedan hạng C này có bị "khai tử" tại Việt Nam?

Một số đại lý KIA hiện chỉ còn phân phối phiên bản K3 1.6 Luxury, giá niêm yết 584 triệu đồng. Đây cũng là phiên bản duy nhất đang được hiển thị trong bảng giá chính thức của KIA Việt Nam. Những cấu hình còn lại hầu như không còn được nhân viên bán hàng giới thiệu hoặc không có xe để giao.

Dù vậy, nhân viên bán hàng tại một số đại lý phủ nhận thông tin có thể "khai tử" KIA K3 tại thị trường Việt Nam. Một số đại lý cho rằng, mẫu xe này hiện hành đang bước vào giai đoạn cuối vòng đời và đang chờ mẫu sản phẩm mới. Các tư vấn viên này cũng cho biết, KIA K3 thế hệ mới đã có kế hoạch về Việt Nam và dự kiến trình làng vào nửa đầu năm 2027 (dự kiến cuối quý 1).

KIA K3 hiện chỉ còn phân phối 1 bản duy nhất tại thị trường Việt Nam

Tuy nhiên, đại lý chưa nhận được thông tin cụ thể về thiết kế, động cơ, trang bị cũng như giá bán của mẫu mới. Thời điểm dự kiến ra mắt có thể thay đổi tùy thuộc kế hoạch sản xuất, phân phối của hãng.

Đến nay, THACO AUTO cũng chưa đưa ra thông báo chính thức liên quan đến tương lai KIA K3 tại Việt Nam. Đại diện truyền thông của THACO AUTO cho biết, doanh nghiệp vẫn phân phối dòng xe này theo thực tế, có sản phẩm nào thì phân phối sản phẩm ấy. Đề cập đến việc liệu có "khai tử" dòng xe này tại thị trường Việt Nam, đại diện truyền thông phủ nhận và cho biết, đến thời điểm này hãng chưa có thông tin gì về việc này.

Về doanh số bán ra của dòng KIA K3 cũng không được THACO AUTO thông báo riêng tại báo cáo gửi Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam mà được lồng chung vào các dòng sedan khác. Dù vậy, doanh số các dòng này bán ra trong tháng 6/2027 cực kỳ thấp, chỉ đạt 118 chiếc.

Trên website của KIA Việt Nam hiện cũng chỉ giới thiệu duy nhất bản 1.6 Luxury

Phiên bản KIA K3 1.6 Luxury được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 9/2021, thay thế tên gọi Cerato vốn đã được sử dụng trong nhiều năm. Giai đoạn đầu, xe có ba phiên bản gồm 1.6 MT, 1.6 Luxury và 1.6 Premium. Sau đó, hãng tiếp tục bổ sung các bản 2.0 Premium và 1.6 Turbo GT, nâng tổng số lựa chọn lên 5 phiên bản.

Tuy nhiên, trong năm 2026, danh mục phiên bản của mẫu xe này liên tục được tinh gọn. Đầu tiên là việc loại bỏ phiên bản số sàn 1.6 MT và bản 2.0 Premium. Đến tháng 7, các phiên bản 1.6 Premium và 1.6 Turbo GT cũng lần lượt biến mất khỏi danh sách sản phẩm. Hiện K3 chỉ còn duy nhất tùy chọn K3 1.6 Luxury.

Theo giới chuyên gia, việc một mẫu xe bị rút bớt phiên bản thường xuất hiện khi doanh số suy giảm hoặc sản phẩm chuẩn bị được thay thế. Đây cũng là nguyên nhân khiến xuất hiện thông tin K3 có thể bị "khai tử" tại thị trường Việt Nam.

Trên thị trường quốc tế, KIA đã giới thiệu mẫu K4 từ năm 2024 nhằm thay thế mẫu KIA Forte tại một số khu vực. Mẫu sedan này sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, kích thước lớn hơn và được bổ sung nhiều công nghệ. Sự xuất hiện của K4 làm dấy lên khả năng sản phẩm mới dành cho Việt Nam có thể liên quan đến mẫu xe này.

Theo số liệu từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), năm 2025, K3 bán ra tổng cộng 1.682 xe, đứng thứ hai phân khúc sedan hạng C, sau Mazda3.

Không chỉ mẫu K3 của nhà KIA mà các dòng sedan của các hãng xe khách như Mazda3, Honda Civic, Hyundai Elantra hiện cũng có doanh số khá thấp, thường xuyên lọt TOP 10 mẫu xe bán ế nhất trong tháng ở thị trường Việt Nam. Còn Toyota Corolla Altis cũng đã rút khỏi thị trường do doanh số bán ra không còn như kỳ vọng của nhà sản xuất.

Sự thu hẹp của phân khúc sedan hạng C chủ yếu đến từ xu hướng khách hàng chuyển sang các dòng xe SUV, crossover có tầm giá tương đương nhưng thiết kế cao và không gian sử dụng linh hoạt hơn.