TOP 10 mẫu xe bán "ế" nhất tháng 6: Chủ đạo là các dòng xe Nhật

ANTD.VN - Trong TOP 10 xe bán ế nhất tháng 6, ngoài những mẫu xe ế do đắt đỏ thì có những xe lại bán chậm một cách khó hiểu.

Xe sang, kén khách vẫn khó bứt phá

Theo số liệu công bố từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đứng đầu trong danh sách bán ế tháng 6 này thuộc về cái tên quen thuộc, Ford Mustang Mach- E với số lượng bán ra trong tháng được 6 chiếc.

Theo nhận định, chiếc xe thuần điện Ford Mustang Mach- E luôn nằm trong TOP 10 xe bán chậm nhất tháng một phần bởi giá cả đắt đỏ, hơn 1,6 tỷ đồng cho một chiếc xe điện dòng Sedan khiến người dùng còn e ngại.

Tiếp theo đó là một loạt các hãng xe Nhật như Isuzu mu-X bán ra được 8 xe và Isuzu D-Max bán ra được 18 xe. Isuzu mu-X là dòng xe SUV 7 chỗ cỡ trung (hạng D) sử dụng kết cấu khung gầm rời (body-on-frame). Dòng xe này nổi tiếng toàn thị trường nhờ tính thực dụng cao, động cơ dầu siêu bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu tốt và giá thành rẻ nhất phân khúc. Nhưng với doanh số đì đẹt trong tháng 6 cho thấy, có thể do yếu tố kiểu dáng nặng nề và không sang nên có vẻ kén khách.

Toyota Alphard là cái tên quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong bảng TOP 10 xe bán ế nhất tháng

Suzuki Swift cũng là cái tên quen thuộc đã nằm trong bảng TOP 10 xe bán chậm nhất tháng trong nhiều tháng qua. Trong tháng 6, lượng xe bán ra 29 chiếc. Suzuki Jimny dù là chiếc xe có giá bán tầm trung nhưng cũng chỉ bán ra được 37 xe trong tháng.

Toyota Alphard bán ra cũng với số lượng thấp, 34 chiếc trong tháng 6. Đến từ Toyota còn có Land Cruiser Prado với doanh số 39 chiếc.

Dòng Toyota Alphard bán ra chậm được giới chuyên môn cho rằng do tính chất đặc thù và đắt đỏ của dòng xe. Với giá bán từ 4-5 tỷ đồng, phần lớn khách hàng ở Việt Nam sẽ chọn các dòng xe sang đến từ châu Âu như BMW, Lexus, Mercedes được 40 chiếc. Đây là dòng MPV 7 chỗ của nhà Toyota cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ sừng sỏ như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 hay Hyundai Stargazer nhưng xem chừng đã bị đuối.

Hai dòng sedan đến từ Hyundai và Honda cũng góp mặt trong TOP 10 tháng này là Elantra với doanh số bán ra chỉ đạt 18 chiếc, còn Honda Civic bán 37 chiếc.

Xe gầm cao thống trị doanh số

Trong khi đó, ở bảng xếp hạng TOP 10 mẫu xe động cơ xăng, dầu bán chạy nhất trong tháng 6 thì dòng xe gầm cao đã thống trị.

Sự vươn lên mạnh mẽ từ Toyota Innova đã giúp mẫu xe này đứng đầu trong tháng 6 về doanh số các dòng xe xăng, dầu

Vị trí dẫn đầu là cuộc "đổi ngôi", khi Toyota Innova Cross vươn lên mạnh mẽ, đẩy Toyota Yaris Cross xuống vị trí thứ hai. Trong khi sự trở lại mạnh mẽ của Mitsubishi Xforce, Honda City cùng với màn góp mặt của Toyota Hilux cũng gián tiếp đẩy bộ đôi Ford Ranger, Everest xuống cuối bảng xếp hạng 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 6/2026.

Toyota Innova Cross có doanh số bán ra mà bất kỳ dòng xe nào cũng mơ ước trong bối cảnh hiện nay, giành vị trí quán quân trong tháng với 1.670 xe bán ra.

Lần đầu tiên trong năm 2026, Toyota Innova Cross chiếm vị trí dẫn đầu danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng. Doanh số mẫu MPV này đạt 1.670 xe bán ra trong tháng 6.2026, tăng 937 xe so với tháng trước đó. Thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm và có cả bản hybrid… là những yếu tố giúp Innova Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối 3 phiên bản, giá từ 730 - 960 triệu đồng.

Ford Ranger đã giảm hơn 200 xe trong tháng 6/2026 chỉ còn mức bán ra là 852 xe

Tiếp đến cũng là một cái tên quen thuộc của nhà Toyota. Yaris Cross là một mẫu xe nhiều tháng liên tiếp nằm trong TOP 10 mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng. Trong tháng 6, mẫu này bán ra 1.230 xe, giảm 200 xe so với tháng trước đó. Kiểu dáng hiện đại, đồng thời có thêm lựa chọn với bản hybrid tiết kiệm xăng là yếu tố giúp Yaris Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, giá bán từ 650 - 728 triệu đồng.

Mazda CX-5 trong tháng 6/2026 đã rời vị trí xếp thứ 3 với 1.144 xe bán ra, giảm 115 xe so với tháng trước đó. Kiểu dáng thời trang, hiện đại tích hợp nhiều công nghệ tính năng… là những yếu tố giúp Mazda CX-5 tạo sức hút với khách hàng Việt Nam. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng

Mitsubishi Xforce đã trở lại đường đua trong tháng 6 với lượng bán ra 1.095 xe, tăng 402 xe so với tháng trước đó.

Mitsubishi Xpander rơi xuống vị trí thứ 5 trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 6/2026. Doanh số mẫu MPV này đạt 1.051 xe, giảm 185 xe so với tháng 5/2026. Xpander tại Việt Nam có bản lắp ráp trong nước, bên cạnh phiên bản nhập khẩu từ Indonesia, giá bán từ 560 - 703 triệu đồng

Lần thứ hai kể từ tháng 2/2026 Toyota Hilux góp mặt trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam với 1.000 xe đến tay khách hàng trong tháng 6.2026, tăng 352 xe so với tháng trước đó. Mẫu bán tải này hiện đang được phân phối tại Việt Nam 3 phiên bản, giá bán từ 632 - 903 triệu đồng

Honda City là dòng Sedan duy nhất lọt vào TOP 10 xe bán chạy nhất tháng 6, doanh số bán ra là 912 xe, tăng 486 xe so với tháng trước đó. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong năm 2026, Honda City góp mặt trong danh sách này. Áp lực cạnh tranh cùng sự suy giảm sức hút của dòng sedan nói chung khiến Honda City không còn giữ được sức hấp dẫn như trước đây.

Ford Ranger dòng bán tải chủ lực của nhà Ford đã giảm chỉ còn 852 xe, giảm 237 xe so với tháng 5/2026, rơi một mạch xuống vị trí thứ 8. Sức hút từ kiểu dáng, trang bị tính năng cùng khả năng vận hành mạnh mẽ… là những yếu tố giúp Ford Ranger tạo được sức hút.

Ford Everest tiếp tục góp mặt trong top 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 6/2026, dù vậy so với tháng trước đó doanh số mẫu SUV 7 chỗ này chỉ đạt 818 xe, giảm 244 xe.

Sau thời gian dài vắng bóng, Hyundai Creta đánh dấu sự trở lại cuộc đua ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 6/2026 với doanh số đạt 787 xe, tăng 91 xe so với tháng trước đó. Hyundai Creta là mẫu xe thuộc phân khúc Crossover hạng B, do Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối với giá bán từ 599 - 715 triệu đồng.