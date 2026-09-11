ANTD.VN -iPhone 18 Pro và iPhone 18 series vừa xuất hiện với một bài toán giá khá đáng chú ý: bản Pro mới khởi điểm 38.999.000 đồng cho 256GB, trong khi iPhone 17 Pro cùng dung lượng đã giảm còn khoảng 31.790.000 đồng tại CellphoneS. Khoản chênh hơn 7 triệu đồng vì vậy cần được đặt cạnh những nâng cấp thực sự ảnh hưởng đến cách dùng, thay vì chỉ nhìn vào việc đây là thế hệ mới.

Vì sao iPhone 18 Series hứa hẹn “cháy hàng” khi mở bán?

Sức hút của iPhone 18 Series có cơ sở đến từ việc dòng Pro năm nay không chỉ thay chip mà còn tác động vào ba nhóm trải nghiệm dễ nhận thấy: hiệu năng duy trì, camera và pin. Bên cạnh những nâng cấp đáng chú ý, giá iPhone 18 cũng là yếu tố được quan tâm, đặc biệt khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hướng đến hai mức ngân sách khác nhau trong phân khúc cao cấp. Với người đang dùng iPhone cũ hơn vài thế hệ, khoản nâng cấp vì thế có thể dễ thuyết phục hơn so với nhóm vừa mua iPhone 17 Pro.

Yếu tố thời điểm cũng có thể khiến nhu cầu tập trung mạnh trong những ngày đầu. Apple Việt Nam xác nhận iPhone 18 Pro bắt đầu nhận đặt trước từ 19:00 ngày 12/9/2026 và có hàng từ 18/9/2026. Dù chưa thể khẳng định trước rằng sản phẩm sẽ “cháy hàng”, lịch mở bán tập trung cùng sức hút của thế hệ mới tạo điều kiện để một số phiên bản dung lượng hoặc màu sắc được quan tâm nhiều ngay giai đoạn đầu.

Giá iPhone 18 Pro có thực sự “cực hời” so với iPhone 17 Pro?

Ở cùng dung lượng 256GB, giá iPhone 18 Pro khiến người mua phải cân nhắc khá kỹ. iPhone 17 Pro tiết kiệm hơn đáng kể, còn iPhone 18 Pro yêu cầu trả thêm để đổi lấy những thay đổi về hiệu năng duy trì, camera và pin. Vì vậy, “cực hời” hay không phụ thuộc phần lớn vào việc các nâng cấp này có đúng nhu cầu sử dụng hay không.

iPhone 18 Pro và iPhone 17 Pro hiện chênh giá bao nhiêu?

Theo Apple Việt Nam, iPhone 18 Pro 256GB ở cấu hình được giao có giá 38.999.000 đồng. Trong khi đó, CellphoneS đang niêm yết iPhone 17 Pro 256GB chính hãng ở mức 31.790.000 đồng, tức thấp hơn 7.209.000 đồng. Với người chủ yếu nhắn tin, xem nội dung, chụp ảnh thông thường và đã hài lòng với hiệu năng của đời trước, đây là khoản ngân sách đủ lớn để cân nhắc giữ lại.

Khoảng cách này cũng phản ánh quá trình giảm giá của thế hệ cũ. Khi ra mắt tại Việt Nam năm 2025, Apple công bố iPhone 17 Pro từ 34.990.000 đồng, trong khi mức hiện tại tại CellphoneS đã thấp hơn khoảng 3,2 triệu đồng. Người ưu tiên chi phí vì thế đang có lợi thế khi chọn đời trước, thay vì mặc định phải lên model mới.

Khoản chênh giá đổi lại những nâng cấp đáng chú ý nào?

iPhone 18 Pro sử dụng chip A20 Pro kết hợp buồng hơi thế hệ mới. Apple cho biết hệ thống tản nhiệt có diện tích bề mặt lớn gấp ba thế hệ trước và cho hiệu năng duy trì cao hơn tới 40%. Với người thường chơi game lâu, dựng video hoặc xử lý tác vụ nặng liên tục, đây là nâng cấp có ý nghĩa hơn so với việc chỉ nhìn tên chip mới.

Camera chính 48MP Fusion nay có khẩu độ thay đổi, cho phép kiểm soát độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn và được Apple định hướng cải thiện chụp, quay trong điều kiện thiếu sáng. Pin cũng được nâng cấp, với iPhone 18 Pro bản eSIM-only được công bố đạt tối đa 36 giờ phát video. Đây là những thay đổi dễ tạo giá trị với người thường quay nội dung, chụp trong nhiều điều kiện hoặc ít có cơ hội cắm sạc, dù thời lượng sử dụng hỗn hợp thực tế vẫn phụ thuộc thói quen mỗi người.

Mua iPhone 18 Pro ở đâu uy tín?

Khi chọn nơi mua iPhone 18 Pro, người dùng nên ưu tiên hệ thống bán hàng chính hãng, công khai giá theo đúng dung lượng và làm rõ điều kiện bảo hành, đổi trả trước khi thanh toán. Đây cũng là lúc nên đối chiếu song song iPhone 17 Pro 256GB đang ở mức 31.790.000 đồng tại CellphoneS để xác định khoản chênh hơn 7,2 triệu đồng có thực sự phù hợp với nhu cầu của mình.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Series hấp dẫn nhất khi người mua thực sự khai thác các nâng cấp về hiệu năng kéo dài, camera linh hoạt và pin. Nếu ưu tiên công nghệ mới và chấp nhận trả thêm khoảng 7,2 triệu đồng, iPhone 18 Pro có lý do để cân nhắc. Ngược lại, iPhone 17 Pro 256GB hiện vẫn là hướng tiết kiệm hơn rõ rệt cho người chưa cần những thay đổi này.