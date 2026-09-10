Diễn tập thực chiến các tình huống giả lập tấn công mạng

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT vừa tổ chức diễn tập thực chiến theo các tình huống giả lập tấn công mạng đối với hệ thống thông tin của Bộ và các đơn vị.

Đại biểu được diễn tập thực chiến theo các tình huống giả lập tấn công mạng đối với hệ thống thông tin của Bộ GD-ĐT.

Ngày 10/9, Bộ GDĐT tổ chức tập huấn diễn tập phòng chống tấn công mạng năm 2026 cho các đơn vị trực thuộc Bộ.

Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GDĐT) Tô Hồng Nam nhấn mạnh nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng ngày càng phức tạp, với hành vi ngày càng tinh vi và hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Việc mất an toàn trên không gian mạng không chỉ tập trung ở một số lĩnh vực, vào các đối tượng cụ thể mà ở tất cả các lĩnh vực đều có thể ảnh hưởng, chịu tác động.

Việc tập huấn, tổ chức diễn tập sẽ nâng cao năng lực phòng thủ, phát hiện, ứng phó và khắc phục sự cố đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá hiệu quả phương án ứng cứu sự cố, quy trình phối hợp giữa các đơn vị khi xảy ra tấn công mạng.

Nội dung kịch bản tập trung vào việc giả lập đội tấn công nhằm vào các trang thông tin điện tử công khai hoặc trang dịch vụ hành chính của Bộ; xây dựng đội phòng thủ phát hiện dấu hiệu tấn công thông qua hệ thống giám sát, phân tích cảnh báo, xác minh sự cố, khoanh vùng, ngăn chặn, bảo toàn chứng cứ và khôi phục hệ thống; thực hành quy trình ứng cứu sự cố theo các bước phát hiện, xác minh, khoanh vùng, xử lý, khôi phục và báo cáo; đánh giá nguyên nhân, tổng hợp chỉ dấu tấn công (IOC), đề xuất biện pháp khắc phục và phòng ngừa…

Tại buổi tập huấn, diễn tập, các đại biểu tham gia được phổ biến hiện trạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng; quy trình ứng cứu sự cố và cơ chế phối hợp trong xử lí sự cố an toàn thông tin; hướng dẫn nhận diện sự cố, sử dụng các bảng kiểm, quy trình giám sát, báo cáo và kích hoạt ứng cứu sự cố.

Đồng thời được diễn tập thực chiến theo các tình huống giả lập tấn công mạng đối với hệ thống thông tin của Bộ và các đơn vị.