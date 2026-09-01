Tổ công tác 141 phát hiện đối tượng tàng trữ vũ khí

ANTD.VN - Quá trình kiểm tra, tổ công tác 141 phát hiện trong cốp xe của người đàn ông giấu "hung khí nóng". Khai thác tại chỗ, người này khai nhận mua trên mạng xã hội với mục đích "phòng thân".

Khoảng 1h ngày 1-9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Tân Mai, thuộc địa bàn phường Hoàng Mai, Hà Nội, Tổ công tác Y17/141-CATP Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng, mang BKS: 29V5-366.23 không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính khi đối tượng đi đến khu vực tòa chung cư CT2, thuộc địa bàn phường Hoàng Mai.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện khai nhận là Lê Tuấn Thường, SN 1988, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, Thường có 4 tiền án và 1 tiền sự. Tại thời điểm kiểm tra, Lê Tuấn Thường không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe.

Người đàn ông có 4 tiền án, 1 tiền sự (giữa) lại bị phát hiện giấu hung khí khi tham gia giao thông

Tiếp tục kiểm tra phương tiện, Tổ công tác phát hiện trong cốp xe Honda Wave có 1 con dao dạng dao gấp, bằng kim loại. Làm việc với tổ công tác, Thường khai nhận ,con dao trên được mua qua mạng xã hội từ trước và mang theo để sử dụng với mục đích "phòng thân".

Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, thu giữ tang vật và bàn giao người cùng phương tiện, tang vật cho Công an phường Hoàng Mai, Hà Nội để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.