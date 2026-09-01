Công an phường đưa tình huống đời thực lên video tuyên truyền "Vui Tết Độc lập - chấp hành pháp luật"

ANTD.VN - Công an phường Hồng Hà (Hà Nội) tự sản xuất video kịch ngắn cảnh báo mức phạt đốt pháo tới 40 triệu đồng dịp 2/9, đổi mới cách tuyên truyền pháp luật đến người dân.

Công an phường Hồng Hà làm video cảnh báo mức phạt đốt pháo 2/9

Bãi bồi ven sông Hồng tối muộn, nhóm thanh niên trải bạt tụ tập ăn uống, chuyện trò rôm rả chuẩn bị đón kỳ nghỉ lễ. Không khí vui vẻ bị đẩy đi quá xa khi một người lấy túi pháo nổ châm ngòi. Những tia lửa phụt lên kèm tiếng nổ vang dội xé tan không gian tĩnh mịch.

Từ trên mặt cầu, ánh sáng và cột khói thuốc pháo lập tức lọt vào tầm quan sát của tổ tuần tra. Qua bộ đàm, lệnh kiểm tra được phát đi. Lực lượng công an cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhanh chóng áp sát, khép kín các lối ra vào bãi đất. Nhóm thanh niên bị yêu cầu giữ nguyên hiện trường, xuất trình giấy tờ qua ứng dụng VNeID và được đưa về trụ sở số 37 phố Tứ Liên làm việc.

Tình huống kịch tính trên nằm trong video tuyên truyền do cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hồng Hà tự lên kịch bản, tự bấm máy và trực tiếp đóng vai. Thay vì các thông báo hành chính một chiều dễ gây nhàm chán, clip chọn góc nhìn gần gũi với đời sống giới trẻ để người xem nhận diện ngay ranh giới giữa niềm vui ngày lễ và hành vi vi phạm pháp luật. Đây là cách làm thực tế, trực quan đang được nhiều công an xã, phường trên địa bàn Thủ đô áp dụng rộng rãi qua các trang mạng xã hội và nhóm Zalo khu dân cư.

Trọng tâm của video tập trung làm rõ các chế tài xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về pháo theo quy định tại Điều 13 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cụ thể, đối với hành vi sử dụng pháo hoa sai quy định: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp đốt pháo hoa không đúng hướng dẫn hoặc sử dụng pháo không rõ nguồn gốc (Điểm b Khoản 1);

Chuyển giao pháo cho người không đủ điều kiện: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, tổ chức giao pháo hoa, thuốc pháo cho bên không đủ điều kiện theo luật định (Khoản 2);

Đốt, tàng trữ hoặc chiếm đoạt pháo nổ: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo (Điểm d Khoản 4). Trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kỳ nghỉ Tết Độc lập chỉ thực sự trọn vẹn khi mỗi người dân tự giác giữ gìn an toàn chung. Công an phường Hồng Hà kêu gọi, khi phát hiện các dấu hiệu tàng trữ, buôn bán hoặc đốt pháo trái phép, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ qua đường dây nóng 113 và số điện thoại trực ban 0243.829.3192.