Kiểm tra đột xuất, phát hiện hơn 1,2 tấn vải có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu

ANTD.VN - Sau nhiều ngày theo dõi và nắm tình hình, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14, Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra đột xuất điểm chứa trữ, kinh doanh hàng hóa tại phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí Minh, phát hiện và tạm giữ hơn 1,2 tấn vải thun các loại, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, mang nhãn hiệu Chanel.

Lô hàng vải giả nhãn hiệu Chanel bị phát hiện khi kiểm tra đột xuất

Theo Đội QLTT số 14, đây là điểm chứa trữ, kinh doanh của cá nhân vừa mới mở hoạt động kinh doanh tại địa chỉ này và không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.

Kiểm tra hàng hóa thực tế, Đoàn kiểm tra phát hiện hàng hoá chưa qua sử dụng, là vải thun các loại mang nhãn hiệu Chanel được in trực tiếp trên sản phẩm, không thể bóc tách hoặc tháo rời, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không có tài liệu, giấy tờ liên quan của hàng hóa để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, khổ từ 1,4m – 1,6m, số lượng 1.215 kg. Tổng trị giá theo giá niêm yết là 72,9 triệu đồng.

Do hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, Đoàn kiểm tra đã báo cáo và đề xuất Đội trưởng Đội QLTT số 14 ban hành Quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính đối với toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên và ban hành Quyết định phân công công chức thực hiện biện pháp nghiệp vụ thẩm tra, xác minh dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của hàng hóa tạm giữ và làm rõ hành vi vi phạm để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Sau đó, Đội QLTT số 14 đã nhận được văn bản trả lời của đơn vị bảo hộ nhãn hiệu xác nhận toàn bộ số hàng hóa trên là giả mạo nhãn hiệu Chanel đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Căn cứ hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, Đội QLTT số 14 đã chuyển vụ việc trình Chi Cục trưởng Chi Cục QLTT TP Hồ Chí Minh xử phạt theo thẩm quyền.