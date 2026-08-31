Nữ tiểu thương bị lừa 13 tỷ đồng vì tin vào hình ảnh “chuyển tiền thành công”

ANTD.VN - Mỗi đơn hàng, nữ tiểu thương tại chợ Ninh Hiệp vẫn đều đặn nhận được hình ảnh đã “chuyển tiền thành công” qua zalo. Tuy nhiên, sau khi tra soát tài khoản ngân hàng, người phụ nữ này mới biết mình bị lừa tới 13 tỷ đồng…

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân cùng cấp để đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị can Đồng Minh Tuấn (SN 1991, trú ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4, Điều 174 - Bộ luật Hình sự.

Một cửa hành kinh doanh tại chợ vải Ninh Hiệp (ảnh minh họa).

Theo cáo trạng truy tố, khoảng tháng 2-2024, Đồng Minh Tuấn làm nghề in, thêu và may quần áo. Thông qua mối quan hệ kinh doanh, Tuấn biết chị Nguyễn Thị Nga (ở Hà Nội) làm nghề buôn bán vải tại chợ Ninh Hiệp, thuộc xã Phù Đổng, Hà Nội.

Liên hệ và trao đổi với nữ tiểu thương kinh doanh tại chợ Ninh Hiệp, Tuấn biết việc mua bán vải rất đơn giản. Khi có nhu cầu mua vải, Tuấn chỉ cần báo số lượng và gửi hình ảnh đã chuyển khoản thanh toán tiền cùng địa chỉ nhận hàng.

Lợi dụng quy trình sơ hở này, bị can nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Nga. Bị can đã dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để làm giả các hình ảnh chuyển khoản tiền thành công đến tài khoản của chị Nga. Sau đó, Tuấn dùng tài khoản zalo “Đồng Minh Tuấn” để gửi hình ảnh chuyển tiền cho nữ tiểu thương qua zalo “vải huyền my”.

Sau đó, chị Nga xuất đơn hàng từ kho ở xã Phù Đồng đến chỗ Tuấn. Nhận được hàng, bị can nhanh chóng lên mạng xã hội Facebook để bán số vải này với giá rẻ hơn giá trị thực tế để lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định, từ ngày 12-2-2024 đến gày 13-4-2025, Đồng Minh Tuấn đã làm giả 309 hình ảnh chuyển tiền với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Tháng 4-2025, chị Nga kiểm tra tài khoản mới phát hiện được hành vi lừa đảo của Tuấn.

Phát hiện sự gian dối của Tuấn, nữ tiểu tương yêu cầu “đối tác” phải trả lại mình toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Tuy nhiên, bị can mới khắc phục hơn 4 tỷ đồng. Do vậy, ngày 20-11-2025, chị Nga làm đơn trình báo đến cơ quan công an. Cùng ngày, Tuấn đến Công an TP Hà Nội đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành thực nghiệm lại hành vi phạm tội. Bị can Tuấn đã thao tác lại toàn bộ quá trình làm giả hình ảnh chuyển khoản trên máy tính.

Theo đó, bị can dựa vào một hình ảnh chuyển khoản ngân hàng tải từ trên mạng về máy tính, sau đó cắt ghép tên chị Nga và số tài khoản ngân hàng vào hình ảnh đã tải về. Các thao tác của Tuấn phù hợp với các tài liệu mà cơ quan thu thập.

Được biết, với tội danh đang bị truy tố, Đồng Minh Tuấn sẽ phải chịu mức hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.