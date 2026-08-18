Bị tổ công tác 141 kiểm tra, nam thanh niên lộ nhiều hung khí tại nơi ở

ANTD.VN - Phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác 141, CATP Hà Nội đã nhanh chóng khai thác, phát hiện "kho" chứa hung khí "nóng" của đối tượng.

Khoảng 23h đêm 14-8, Tổ công tác Y14/141 - CATP Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch, khi đến khu vực số 518 Hà Huy Tập, thuộc địa bàn xã Phù Đổng (Hà Nội) đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác nhanh chóng ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Nam thanh niên được xác định là Nguyễn Duy T.A (SN 2009, trú tại thôn Công Đình, xã Phù Đổng, Hà Nội).

Tổ công tác 141 kiểm tra tại nơi ở của nam thanh niên, phát hiện nhiều hung khí "nóng"

Đấu tranh khai thác tại chỗ, T.A khai nhận tại nhà đang cất giấu một số loại vũ khí thô sơ. Ngay sau đó, Tổ công tác Y14/141 đã phối hợp với Công an xã Phù Đổng tiến hành xác minh, kiểm tra tại nơi ở của T.A.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 3 thanh kiếm các loại và 1 súng ná cao su. Toàn bộ số tang vật cùng phương tiện liên quan và Nguyễn Duy T.A đã được bàn giao cho Công an xã Phù Đổng để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ của đối tượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến vi phạm pháp luật khác như gây rối trật tự công cộng

Vụ việc cho thấy nguy cơ tiềm ẩn từ việc thanh - thiếu niên tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, hung khí có khả năng gây nguy hiểm. Nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, những vật dụng này có thể bị sử dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Công an Hà Nội khuyến cáo các gia đình cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục con em, nhất là đối với thanh thiếu niên; chủ động nắm bắt các mối quan hệ, biểu hiện bất thường của con em mình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc tàng trữ, mua bán, sử dụng vũ khí, hung khí và các vật dụng nguy hiểm.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tàng trữ, sử dụng vũ khí, hung khí trái quy định, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật và những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.