Khởi tố chủ cơ sở kinh doanh khoá cửa về tội trốn thuế

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng tại phường Vũ Phúc về hành vi “Trốn thuế”.

Ngày 30-6, Công an phường Vũ Phúc phát hiện Hộ kinh doanh, do anh Trần Văn Sùng (SN 1989, trú tại phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) là chủ hộ có hoạt động trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh hàng hóa là khoá cửa và phụ kiện lắp ráp cửa với quy mô lớn, thường xuyên phát sinh hoạt động mua bán, giao dịch hàng hóa; nộp thuế theo phương pháp khoán.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định, lệnh đối với bị can

Qua công tác nắm tình hình phát hiện hoạt động kinh doanh thực tế của Hộ kinh doanh Trần Văn Sùng có dấu hiệu không tương xứng với doanh thu làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ thuế, có dấu hiệu kê khai doanh thu chưa đầy đủ để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Quá trình xác minh xác định Trần Văn Sùng là chủ hộ đã thực hiện hành vi trốn thuế với số tiền trốn tránh nghĩa vụ nộp vào Ngân sách Nhà nước là 213 triệu đồng trong năm 2025 và năm 2026.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” xảy ra tại Hộ kinh doanh Trần Văn Sùng và ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Sùng về tội “Trốn thuế”.

Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.