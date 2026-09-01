Áp dụng quy định mới nhất về thẩm quyền xử phạt của lực lượng Công an từ tháng 9/2026

ANTD.VN - Nghị định 311/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 189/2025 quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực từ 26/9/2026.

Nghị định 311/2026 bổ sung và chuẩn hóa thẩm quyền xử phạt của lực lượng CAND như bổ sung các chức danh lãnh đạo phòng, trung tâm nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính gồm:

Cục Hồ sơ nghiệp vụ: Giám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu nghiệp vụ Bộ Công an; Giám đốc Trung tâm Tiếp nhận, xử lý thông tin nghiệp vụ; Trưởng phòng Tin học và quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ nghiệp vụ;

Cục Cảnh sát giao thông: Trưởng phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu: Trưởng các Phòng phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng thuộc các lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng, đầu tư; Buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ; Công nghiệp, thương mại; Nông nghiệp, nông thôn; Văn hóa, y tế, giáo dục; Giao thông, xây dựng, môi trường.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường: Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Kiểm định môi trường, Trưởng các Phòng phòng, chống tội phạm về môi trường thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp, xây dựng, giao thông; Nông, lâm, ngư nghiệp, đa dạng sinh học và tài nguyên; Y tế, an toàn thực phẩm, dịch vụ du lịch. Công an cấp tỉnh: Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, Nghị định 311/2026 còn sửa đổi thẩm quyền xử phạt của nhiều chức danh thuộc các bộ, ngành và địa phương, trong đó có thẩm quyền xử phạt của Chánh Thanh tra tỉnh.

Theo đó, Chánh Thanh tra tỉnh được bổ sung vào cùng nhóm thẩm quyền xử phạt với Giám đốc sở, có các quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 80% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đây là điểm mới so với quy định hiện hành tại Nghị định 189/2025 chỉ quy định “Giám đốc sở có quyền”, chưa có Chánh Thanh tra tỉnh trong nhóm chức danh này.

Ngoài ra, Nghị định 311/2026 còn bổ sung thẩm quyền xử phạt của Thanh tra viên Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, đồng thời đổi tên hàng loạt chức danh có thẩm quyền xử phạt.

Nghị định cũng sửa quy định về thẩm quyền xử phạt của Hải quan, nêu rõ thẩm quyền của Hải quan đối với hành vi khai sai làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu; trốn thuế và một số hành vi liên quan đến quản lý thuế được thực hiện theo Luật Quản lý thuế.

Nghị định quy định lại thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự. Theo đó, chấp hành viên đang thi hành công vụ được phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 20% mức tiền phạt tối đa của lĩnh vực tương ứng và tịch thu tang vật, phương tiện trong giới hạn quy định. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, Trưởng phòng Phòng Thi hành án cấp quân khu được phạt tiền đến 50% mức tối đa; Cục trưởng có thẩm quyền phạt đến mức tối đa của lĩnh vực tương ứng…