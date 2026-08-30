Cựu nhân viên ngân hàng bị truy tố vì tàng trữ vũ khí quân dụng

ANTD.VN - Quá trình đi thu phí dịch vụ ngân hàng, Nguyễn Đăng Cường được một người khách cho khẩu súng hơi đã mang về cất giấu ở khu vườn nhà.

Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội vừa hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại xã An Khánh, Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 0h ngày 22-12-2025, tổ công tác Y6 - 141 CATP Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ không đội mũ bảo hiểm đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Tàng trữ vũ khí quân dụng là hành vi vi phạm pháp luật

Qua kiểm tra chiếc điện thoại của nam thanh niên, lực lượng chức năng phát hiện có hình ảnh một khẩu súng, nghi là súng quân dụng. Nam thanh niên khai hình ảnh khẩu súng trên được chụp tại nơi ở của N.K.Đ.K, hiện trú tại xã An Khánh.

Khoảng 1h ngày 22-12-2025, tổ công tác phối hợp với Công an xã An Khánh kiểm tra, xác định khẩu súng đang được cất giấu tại vườn nhà Nguyễn Đăng Cường (SN 1983) trú tại xã An Khánh.

Tổ công tác Y6 - 141 CATP Hà Nội đã chuyển hồ sơ liên quan đến Công an xã An Khánh tiếp nhận giải quyết. Song do vụ việc có dấu hiệu tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, ngày 13-4-2026, Công an xã An Khánh đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội để thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 14-4, Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và sau đó đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Cường để điều tra về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận, khoảng năm 2015 khi đang làm nhân viên thu phí khoản vay, Cường được một khách hàng trú tại địa bàn xã Tây Phương, Hà Nội tặng khẩu súng hơi.

Cường mang về nhà để vào một cái túi kiểu dạng túi đựng đồ câu cá, cất giấu ở khu vườn nhà gia đình ở thôn Đồng Nhân, xã An Khánh.

Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội khuyến cáo người dân nhất là thanh thiếu niên cần nhận thức rõ việc mua bán, tàng trữ, sử dụng súng thể thao, súng độ chế có thể bị xử lý về tội phạm vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.