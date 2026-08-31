Khẩn trương bắt đối tượng trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Với tinh thần trách nhiệm cao, Công an xã Đại Xuyên, Hà Nội vừa nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm 12,5 triệu đồng của người dân.

Ngày 29/8/2026, Công an xã Đại Xuyên tiếp nhận tin báo của bà K.T.H (SN 1964, trú tại thôn Phúc Lâm, xã Đại Xuyên, Hà Nội) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 12,5 triệu đồng.

﻿ Đối tượng H.P.Đ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đại Xuyên đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với những người có liên quan nhằm nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Qua đó đã xác định và triệu tập H.P.Đ (SN 2010, trú tại thôn Phúc Lâm, xã Đại Xuyên) đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, H.P.Đ đã thừa nhận lấy trộm số tiền 12,5 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Đại Xuyên đã lập hồ sơ, xử lý vụ việc “Trộm cắp tài sản” quy định tại Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2025.