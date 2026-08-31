An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Pháp luật

Khẩn trương bắt đối tượng trộm cắp tài sản

0 bình luận
M.Q

ANTD.VN - Với tinh thần trách nhiệm cao, Công an xã Đại Xuyên, Hà Nội vừa nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm 12,5 triệu đồng của người dân.

Ngày 29/8/2026, Công an xã Đại Xuyên tiếp nhận tin báo của bà K.T.H (SN 1964, trú tại thôn Phúc Lâm, xã Đại Xuyên, Hà Nội) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 12,5 triệu đồng.

﻿tai-xuong-2.png
Đối tượng H.P.Đ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đại Xuyên đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với những người có liên quan nhằm nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Qua đó đã xác định và triệu tập H.P.Đ (SN 2010, trú tại thôn Phúc Lâm, xã Đại Xuyên) đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, H.P.Đ đã thừa nhận lấy trộm số tiền 12,5 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Đại Xuyên đã lập hồ sơ, xử lý vụ việc “Trộm cắp tài sản” quy định tại Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Tin liên quan

Từ khóa:

#trộm cắp tài sản

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng