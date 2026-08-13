Cô gái bị bạn trai ném xuống sông Hồng sau khi cùng nhau “hoan lạc”

ANTD.VN - Cho rằng có thể người yêu đã chết nên Dũng hoảng loạn, lo sợ nghĩ cách giấu xác nạn nhân để tránh bị phát hiện việc đã cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy...

Viện kiểm sát nhân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Anh Dũng (SN 1983, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) về các tội “Giết người” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Liên quan đến vụ án, Trần Văn Nguyên (SN 1991, ở xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo nội dung truy tố, khoảng đầu năm 2025, Nguyễn Anh Dũng có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị N. (SN 2006, quê Nghệ An). Tối ngày 3-11-2025, Dũng hẹn người yêu đến nhà trọ thuê ở phường Kiến Hưng (Hà Nội) để sử dụng ma túy.

Ảnh minh họa.

Dũng mua 0,2 gam ma túy (Ketamine) và khoảng 1 gam ma túy đá (Methamphetamine) với giá 5,4 triệu đồng và được “khuyến mại” thêm 2 viên hồng phiến. Tối hôm đó, Dũng và chị N. sử dụng ma túy và quan hệ tình dục.

Đến trưa 5-11-2025, chị N. nói với Dũng muốn “dừng cuộc chơi” để về đi làm. Nhưng khi Dũng rủ ở lại thêm thì chị N. đồng ý. Tối hôm tiếp theo, cả hai tiếp tục sử dụng ma túy, nghe nhạc và quan hệ tình dục với nhau rồi đi ngủ.

Đến khoảng 13h ngày 7-11-2025, Dũng gọi người yêu dậy nhưng chị N. bất động. Đối tượng dùng tay tát nhiều lần vào mặt và dùng tay ép mạnh nhiều lần lên ngực người yêu nhưng chị N. vẫn không tỉnh lại.

Cho rằng có thể người yêu đã chết nên Dũng hoảng loạn, lo sợ nghĩ cách giấu xác chị N. để tránh bị phát hiện việc đã cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy. Dũng lấy túi xách to cho chị N vào đó rồi kéo lê chiếc túi ra thang máy đưa xuống tầng 1.

Bị can điều khiển xe máy chở túi đựng người yêu phía sau đi theo hướng ra Văn Điển - Ngọc Hồi, rồi rẽ vào đường sau Bến xe Nước ngầm lên cầu Thanh Trì để tìm vị trí phù hợp nhằm ném cô gái “xấu số” xuống sông Hồng.

Theo cáo trạng, do thấy trên cầu đông người đi lại nên Dũng sợ bị phát hiện đã quay xe đi đến giữa cầu Thanh Trì.

Tại đây, đợi lúc vắng người qua lại Dũng ném túi đựng người yêu xuống sông Hồng rồi quay về nhà trọ.

Khoảng 8h30 ngày 11-11-2025, một người đàn ông đi làm ruộng tại mép sông Hồng, thuộc địa phận xã Đức Hợp (tỉnh Hưng Yên) đã phát hiện xác chị N. đang trong tình trạng phân hủy nên trình báo với cơ quan công an.

Trong khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, tối 11-11-2025, Dũng đã tiếp tục cùng với bạn sử dụng ma tuý và bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Theo kết luận giám định, nguyên nhân tử vong của chị N. là do ngạt nước, trong cơ thể nạn nhân có má túy đá (Katamine) và Ethanol (cồn). Thời gian chết được xác định khoảng từ 5-7 ngày tính đến thời điểm khám nghiệm tử thi.

Quá trình điều tra, bố mẹ cô gái xấu số yêu cầu Nguyễn Anh Dũng bồi thường chi phí tang lễ và tổn thất về tinh thần là 960 triệu đồng. Phía gia đình nạn nhân cũng đề nghị xử lý bị can Dũng theo quy định của pháp luật. Kết thúc giai đoạn điều tra, Dũng vẫn chưa bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Được biết trước vụ án này, Nguyễn Anh Dũng từng nhiều lần lĩnh án tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Trộm cắp tài sản” và bị xử phạt hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.