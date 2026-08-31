Nhanh chóng điều tra, bắt khẩn cấp đối tượng trộm xe SH

ANTD.VN - Tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Ô Diên, Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp xe SH.

Chiều 26-8-2026, Công an xã Ô Diên tiếp nhận đơn trình báo của anh Đ.V.B trú tại thôn Thúy Hội, xã Ô Diên về việc bị mất chiếc xe máy Honda SH125i tại khu vực đường 422 trên địa bàn xã. Tài sản bị mất có giá trị khoảng 80 triệu đồng.

Đối tượng Lê Minh Luyến và tang vật vụ án

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ô Diên đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, xác minh, điều tra, xác định đối tượng nghi vấn là Lê Minh Luyến (SN 1995) trú tại xã Lộc Tấn, thành phố Đồng Nai; tiến hành triệu tập đến trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Luyến khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe Honda SH125i và tự nguyện giao nộp tang vật.

Hiện Công an xã Ô Diên đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Minh Luyến để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản được quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự.

Từ vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không chủ quan trong việc bảo quản tài sản, đặc biệt tại các khu vực công cộng, hàng quán, nơi đông người. Khi dừng, đỗ xe cần lựa chọn vị trí có người trông giữ, khóa xe bằng các thiết bị bảo vệ phù hợp và tuyệt đối không để chìa khóa hoặc tài sản có giá trị trên xe.

Khi phát hiện mất tài sản, người dân cần trình báo ngay cơ quan Công an, cung cấp đặc điểm tài sản, thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc và các thông tin, hình ảnh camera liên quan. Việc trình báo kịp thời sẽ giúp lực lượng Công an nhanh chóng tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng, thu hồi tài sản và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.