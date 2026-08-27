Người mẹ già 82 tuổi bị đứa con gái duy nhất hành hạ mỗi ngày

ANTD.VN - Tòa án nhân dân Khu vực 5 - Hà Nội ngày 26-8 mở phiên tòa sở thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Thu Hiền (SN 1975, trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội) mức án 3 năm tù về tội “Hành hạ cha mẹ”.

Trước đó, ngày 21-5, Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội) tiếp nhận tin báo của Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long về việc nhận được thông tin, tài liệu phản ánh của cháu Tr (SN 2004) tố giác Đào Thu Hiền có hành vi đánh đập, hành hạ bà Nguyễn Thị Bưởi (mẹ đẻ của Hiền). Gửi kèm tin báo là 1 USB dữ liệu chứa các vi deo hình ảnh không xác định ngày tháng cụ thể có liên quan đến vụ việc trên.

Đào Thu Hiền bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã triệu tập người liên quan và Hiền lên trụ sở để làm việc. Tại Cơ quan Công an, Hiền viết đơn xin đầu thú về hành vi vi phạm của mình để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ nội dung vụ án. Theo đó, bà Nguyễn Thị Bưởi (SN 1944, trú cùng địa chỉ với bị cáo) có chồng là ông Đào Công Cứu nhưng mất sớm và có một người con gái là Đào Thu Hiền. Hiền được bà chăm sóc và nuôi ăn học hết lớp 9/12.

Trong quá trình sinh sống, giữa bà Bưởi và Hiền xảy ra nhiêu mâu thuẫn trong việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày.

Trưa 14-5-2026, Hiền đi làm về đến nhà thì gặp bà Bưởi và cháu Tr đang ở trong nhà. Bà Bưởi nói với Hiền là không có cơm ăn dẫn đến 2 bên cãi nhau. Bị cáo xông vào đánh bà Bưởi, dùng tay trái giữ, bịt mồm, tay phải đấm, tát khoảng 4 đến 5 cái vào vùng mặt, mắt, vai, hông, gây bầm tím cho bà Bưởi. Cháu Tr đến can ngăn thì Hiền mới dừng lại.

Trước đó, trong khoảng tháng 3 đến ngày 16-4-2026, bị cáo nhiều lần có hành vi chửi, lăng mạ, đe dọa và đánh đập mẹ đẻ với tần suất ngày càng nhiều khiến cho bà Bưởi đau đớn về thể xác, luôn sống trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi khủng hoảng về tinh thần trong một thời gian dài.

Cụ thể, ngày 16-3-2026, do mâu thuẫn về việc bà Bưởi dùng hộp nhựa để múc nước nên Hiền dùng tay tát vào đầu, dùng hộp nhựa ném vào người bà Bưởi nhưng không để lại thương tích gì.

Khoảng cuối tháng 3-2026, Hiền dùng tay bóp cổ, dùng chân đạp bà Bưởi một cái khi đang nằm trên giường. Lý do vì Hiền mời bà Bưởi ăn cơm nhưng bà Bưởi không ăn cơm mới nấu mà lại ăn cơm nguội.

Đến đầu tháng 4-2026, Hiền dùng tay vỗ vào đầu, dùng bát ăn cơm dạng bát nhựa ném vào lưng bà Bưởi vì mẹ đẻ không chịu ăn cơm.

Ngày 8-4-2026, Hiền tát một cái vào phần vai bà Bưởi vì bà Bưởi tự ý dùng gáo múc nước của con. Đến ngày 16-4-2026, Đào Thu Hiền tiếp tục dùng tay bóp cổ, đánh vào đầu và mặt mẹ đẻ.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và xin Hội đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho mình.