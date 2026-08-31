Thu thêm một vũ khí thô sơ, giảm đi một nguy hiểm cho xã hội

ANTD.VN - Hướng tới chào mừng Quốc khánh 2/9 và Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Công an xã Thanh Trì, Hà Nội đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ góp phần phòng ngừa tội phạm, loại bỏ nguy cơ mất an toàn và giữ bình yên ngay từ cơ sở.

Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Gần dân, sát dân để vận động hiệu quả

Những ngày tháng Tám lịch sử, khi cả nước hướng về Quốc khánh 2/9, công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở được Công an xã Thanh Trì xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, việc tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) được triển khai với tinh thần chủ động, kiên trì và sát thực tế địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch phát động thi đua đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm về VK, VLN, CCHT, Công an xã Thanh Trì đã tăng cường bám địa bàn, nắm tình hình, phối hợp với chính quyền và các lực lượng ở cơ sở tuyên truyền đến từng khu dân cư, hộ gia đình.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; đồng thời phân tích những nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra từ việc tự ý chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Cách tuyên truyền cũng được lực lượng Công an chú trọng theo hướng dễ hiểu, gần gũi, để người dân nhận thức rằng giao nộp vũ khí không chỉ là chấp hành quy định pháp luật mà còn là hành động thiết thực bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng.

Kết quả bước đầu, Công an xã Thanh Trì đã tiếp nhận 1 khẩu súng do người dân tự nguyện giao nộp. Một khẩu súng được thu hồi không chỉ là một kết quả cụ thể của công tác vận động mà còn cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Đằng sau việc một người dân chủ động giao nộp khẩu súng là một thông điệp rất rõ ràng: Khi người dân hiểu, tin tưởng và đồng hành với lực lượng Công an, những nguy cơ mất ANTT có thể được loại bỏ ngay từ khi chưa kịp phát sinh.

Mỗi người dân cùng góp sức giữ bình yên địa bàn

Trong đời sống, những loại vũ khí được cất giữ trong nhà đôi khi xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Có trường hợp là đồ vật còn sót lại từ trước, có trường hợp do người dân nhặt được hoặc được người khác cho, tặng. Tuy nhiên, dù xuất phát từ lý do nào, việc tự ý cất giữ, sử dụng hoặc mua bán trái phép đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Toàn thể cán bộ, đảng viên Công an xã Thanh Trì tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Một khẩu súng nếu không được quản lý đúng cách có thể trở thành mối nguy đối với chính những người trong gia đình. Chỉ một phút bất cẩn cũng có thể dẫn đến tai nạn, thương tích. Trong trường hợp vũ khí rơi vào tay những đối tượng xấu, nguy cơ bị sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội càng lớn.

Chính vì vậy, việc vận động thu hồi VK, VLN, CCHT được Công an xã Thanh Trì thực hiện theo hướng lấy phòng ngừa làm trọng tâm. Lực lượng Công an không chỉ tuyên truyền để người dân biết quy định mà còn hướng dẫn cụ thể cách xử lý khi phát hiện hoặc đang cất giữ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công an xã Thanh Trì đề nghị người dân đang cất giữ hoặc phát hiện VK, VLN, CCHT không tự ý sử dụng, tháo lắp, mua bán, trao đổi hoặc vận chuyển. Người dân cần chủ động thông báo và giao nộp cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đây cũng là cách đơn giản nhưng hiệu quả để mỗi gia đình tự loại bỏ một nguy cơ mất an toàn, góp phần xây dựng môi trường sống bình yên.

Phát huy tinh thần thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Công an xã Thanh Trì tiếp tục xác định phương châm bám địa bàn, gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Trong thời gian tới, lực lượng Công an xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân; đồng thời chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT.

Cùng với sự vào cuộc của lực lượng Công an, sự tham gia của nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi người dân khi phát hiện vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cần thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng; mỗi gia đình chủ động kiểm tra, vận động người thân giao nộp những loại vũ khí đang cất giữ trái phép chính là góp thêm một phần vào công tác phòng ngừa tội phạm.

“Một khẩu súng được giao nộp - thêm một nguy cơ được loại bỏ. Mỗi người dân chung tay - thêm một phần bình yên cho cộng đồng”.

Đó cũng là mục tiêu mà Công an xã Thanh Trì hướng tới trong đợt cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, giữ vững ANTT, để mỗi người dân có cuộc sống bình yên và những ngày lễ lớn của đất nước diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn.