Gần 2.000 "ma men" bị phát hiện trong ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh

ANTD.VN - Đã có hơn 18.000 trường hợp vi phạm giao thông được phát hiện và gần 15.000 trường hợp bị lập biên bản, trong số đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử phạt tới gần 2.000 "ma men" trong ngày nghỉ lễ thứ hai dịp Quốc khánh 2-9.

Chiều 30-8, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Với sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của lực lượng CSGT từ Trung ương đến địa phương, công tác bảo đảm TTATGT được triển khai đồng bộ, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), nhất là những vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Xử lý nghiêm các vi phạm

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 15h ngày 29 đến 15h ngày 30-8, toàn quốc xảy ra 46 vụ TNGT, làm 21 người chết và 30 người bị thương. So với ngày cùng kỳ năm 2025, số vụ TNGT giảm 9 vụ, tương đương 31,11%; số người chết giảm 13 người, tương đương 38,24%. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp nghỉ lễ.

Toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông làm 21 người chết và 30 người bị thương

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT và Công an các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các tuyến cửa ngõ, tuyến cao tốc và những khu vực có lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp nghỉ lễ.

Thông qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp, hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tin báo từ các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và người dân, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện 18.428 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.950 trường hợp.

Trong đó, qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 1.393 trường hợp vi phạm; thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 2.205 trường hợp. Lực lượng CSGT cũng tiếp nhận 18 tin báo vi phạm từ phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và người dân cung cấp, qua đó lập biên bản xử lý 14 trường hợp.

Gần 2.000 "ma men" đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc xử phạt

Đáng chú ý, qua công tác tuần tra, kiểm soát trực tiếp, Công an các địa phương phát hiện 14.588 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.263 trường hợp; tạm giữ 84 xe ôtô, 2.245 xe mô tô và 265 phương tiện khác; tước 240 giấy phép lái xe các loại và trừ điểm giấy phép lái xe 1.617 trường hợp.

Các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến TNGT tiếp tục được lực lượng CSGT tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm. Trong ngày, toàn quốc xử lý 1.965 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn; 3.227 trường hợp vi phạm tốc độ; 88 trường hợp chở hàng quá tải trọng...

Việc tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng và các lỗi trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn giao thông thể hiện rõ tinh thần chủ động phòng ngừa TNGT của lực lượng CSGT, không để các hành vi nguy hiểm kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Đặc biệt, trong thời gian nghỉ lễ, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì phương châm kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn được xác định là một trong những trọng điểm kiểm tra, xử lý nhằm ngăn chặn nguy cơ người điều khiển phương tiện trong tình trạng không tỉnh táo, mất khả năng xử lý tình huống, gây tai nạn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Trên các tuyến cao tốc, các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT tiếp tục tăng cường lực lượng, tổ chức tổng kiểm soát 1.746 phương tiện, phát hiện, lập biên bản 118 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 41 trường hợp; tạm giữ 3 phương tiện và gửi thông báo vi phạm 665 trường hợp.

Camera AI phát hiện các vi phạm liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm tại Hà Nội

Đáng chú ý, trong quá trình thí điểm tổ chức, kiểm soát làn vượt, Đội CSGT đường bộ số 2 tổ chức tuần tra kiểm soát cơ động trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã ghi nhận 9 phương tiện di chuyển liên tục trên làn 1, làn dành riêng để vượt xe, nhưng không nhường đường khi có phương tiện khác phát tín hiệu xin vượt.

Lực lượng CSGT đã chủ động ghi nhận, xử lý các hành vi vi phạm, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, bảo đảm trật tự, an toàn và khả năng lưu thông thông suốt trên tuyến cao tốc.

Đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng chức năng đã lập biên bản 1 trường hợp, xử phạt 5 triệu đồng.

Chủ động phòng ngừa, không để xảy ra TNGT nghiêm trọng

Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, kéo theo nguy cơ ùn tắc và TNGT, nhất là trên các tuyến cửa ngõ, tuyến kết nối các địa phương, khu vực vui chơi, du lịch và các tuyến cao tốc.

Trước tình hình đó, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tuyến giao thông; chủ động phát hiện, xử lý ngay từ đầu những hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến TNGT.

Trọng tâm là kiểm soát người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; chuyển hướng, vượt xe không đúng quy định; không giữ khoảng cách an toàn; chở quá tải và các hành vi vi phạm khác có nguy cơ trực tiếp gây tai nạn.

Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng

Kết quả giảm cả số vụ và số người chết do TNGT so với cùng kỳ năm trước cho thấy hiệu quả bước đầu của việc triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT. Tuy nhiên, lực lượng CSGT xác định công tác phòng ngừa, kiểm soát TNGT vẫn phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là trong những ngày cao điểm người dân trở về sau kỳ nghỉ lễ.

Cục CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chấp hành quy định về làn đường và hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Hệ thống camera AI "không nghỉ lễ", cùng lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông xuyên suốt những ngày nghỉ lễ 2-9

Mỗi người tham gia giao thông nâng cao ý thức, chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng chính là góp phần cùng lực lượng Công an phòng ngừa TNGT, hạn chế thấp nhất hậu quả, không để xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, bảo đảm cho người dân có một kỳ nghỉ lễ an toàn, bình yên.