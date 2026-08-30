Mang hung khí “phòng thân”, 3 thanh thiếu niên bị 141 phát hiện ngay trong đêm

ANTD.VN - Đang điều khiển xe máy trên đường vào ban đêm, 3 nam thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm bị tổ công tác Y14/141 yêu cầu dừng xe kiểm tra, qua đó phát hiện hung khí được các đối tượng khai mang theo để "phòng thân".

Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 2-9, lực lượng 141 Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tăng cường tuần tra, kiểm soát, qua đó chủ động phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Ghi nhận khoảng 22h40 ngày 25-8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch, tổ công tác Y14/141 phát hiện 3 nam thanh thiếu niên cùng điều khiển xe máy Honda Vision lưu thông trên đường nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Qua xác minh, người điều khiển xe là Lê Võ A.T. (SN 2010); ngồi phía sau là Hoàng Đức T. (SN 2009) và Lê Văn L. (SN 2009). Cả 3 hiện cùng ở khu vực Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, Hà Nội.

Nhóm thanh thiếu niên bị phát hiện mang theo hung khí với mục đích... "phòng thân"

Tiếp tục kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có 1 gậy ba khúc bằng kim loại, phần tay cầm bọc cao su màu đen, tổng chiều dài khoảng 65cm. Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 khai nhận chiếc gậy ba khúc trên là của mình, mang theo với mục đích “phòng thân”.

Tổ công tác Y14/141 sau đó đã bàn giao các trường hợp liên quan cùng phương tiện và tang vật cho Công an phường Bồ Đề để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Việc phát hiện, ngăn chặn trường hợp trên tiếp tục cho thấy hiệu quả của công tác tuần tra, kiểm soát chủ động, khép kín địa bàn của lực lượng 141, nhất là trong thời gian nghỉ lễ, khi nguy cơ thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện vi phạm giao thông, mang theo các loại công cụ, hung khí tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội cho biết, xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, 100% các tổ công tác 141 sẽ hóa trang, tuần tra kiểm soát dọc các tuyến giao thông trọng điểm, huyết mạch, các địa bàn phức tạp và đặc biệt tại khu vực cửa ngõ Thủ đô.

Mục tiêu là chủ động “chia cắt” từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng hoặc mang theo công cụ, hung khí.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, không để phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, lực lượng Công an Thủ đô quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trên địa bàn, để người dân yên tâm vui chơi, nghỉ ngơi và hưởng trọn kỳ nghỉ lễ trong bình yên.