Hơn 1 phút sản xuất dấu giả và giấy tờ giả

ANTD.VN - Như An ninh Thủ đô đã thông tin, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra vào tháng 1-2026 tại địa bàn phường Phú Diễn, Hà Nội.

Clip: Trương Phước Tín và Bùi Xuân Phương thực nghiệm hành vi làm dấu giả và giấy tờ giả

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội xác định Bùi Văn Định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo tài liệu điều tra, Bùi Văn Định do không có việc làm ổn định, lại nhận thấy trên thị trường có nhiều người có nhu cầu làm các giấy tờ như xác nhận tài chính, sao kê ngân hàng, sổ tiết kiệm hoặc xác nhận của UBND, các công ty… để làm thủ tục du học, xuất khẩu lao động nên đã nảy ý định làm giả các giấy tờ trên cung cấp cho người lao động, học sinh muốn du học.

Bùi Văn Định đã thuê Trương Phước Tín làm giả con dấu, Bùi Xuân Phương làm giả tài liệu và bán cho người có nhu cầu.