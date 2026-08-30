Bắt đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Công an xã Gia Lâm, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tài sản trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Ngày 24-8, Công an xã Gia Lâm tiếp nhận trình báo của ông T.Q.M (SN 1966,trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội) về việc rạng sáng 23-8, ông M phát hiện bị kẻ gian đột nhập nhà riêng trộm cắp 1 chiếc iPhone, 1 chiếc đồng hồ đeo tay, 1 chiếc cặp đeo chéo và số tiền mặt 3,2 triệu đồng.Theo ông M trình bày, giá trị những tài sản bị trộm cắp khoảng 150 triệu đồng.

Đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã đã tiến hành truy xét, xác định và bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tuyến (SN 1974, trú tại xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ).

Căn cứ vào đơn xin đầu thú của Nguyễn Văn Tuyến và tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Công an xã Gia Lâm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuyến để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản".

Vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.