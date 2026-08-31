Chủ động giám sát, phát hiện và xử lý UAV ngay từ ban đầu

ANTD.VN - Hệ thống giám sát UAV/Drone/Flycam 360 độ được Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài, Hà Nội triển khai đã kịp thời phát hiện một flycam hoạt động trong khu vực cấm bay, qua đó nhanh chóng xác minh, ngăn chặn, không để phát sinh nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài làm việc với trường hợp sử dụng thiết bị bay thuộc khu vực giám sát, bảo vệ

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, thời gian qua, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Công an các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh triển khai hệ thống giám sát UAV/Drone/Flycam 360 độ.

Hệ thống có khả năng phát hiện mục tiêu trong phạm vi khoảng 10km, hoạt động liên tục 24/7, cả ngày và đêm, góp phần nâng cao năng lực giám sát, chủ động phòng ngừa các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng HKQT Nội Bài.

Khoảng 8h30 ngày 30/8/2026, thông qua hệ thống giám sát, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài phát hiện một vật thể bay không người lái hoạt động ở độ cao khoảng 92m tại Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội, cách Cảng HKQT Nội Bài khoảng 4,5km.

Phát hiện trường hợp điều khiển flycam trong khu vực cấm bay

Nhận định vật thể bay xuất hiện trong khu vực cấm bay, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài lập tức triển khai lực lượng, phối hợp với Công an xã Quang Minh tổ chức xác minh, ngăn chặn.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định Lê Quý H. (SN 1999, trú tại xã Quang Minh) là người trực tiếp điều khiển một flycam DJI Mini 4 Pro để phục vụ việc kiểm tra, giám sát tiến độ thi công nhà xưởng tại Khu công nghiệp Quang Minh.

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đã lập hồ sơ, tạm giữ tang vật và bàn giao vụ việc cho Công an xã Quang Minh tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Cảng HKQT Nội Bài, trong ngày 30/8/2026, đơn vị không nhận được thông tin về UAV và không ghi nhận chuyến bay nào bị ảnh hưởng do hoạt động của UAV nói trên.

Khi xác định vật thể bay xuất hiện trong khu vực cấm bay, Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài lập tức triển khai lực lượng, phối hợp đảm bảo an toàn khu vực máy bay lên xuống

Qua vụ việc, Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo người dân, tổ chức, doanh nghiệp cần tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật khi sử dụng UAV, drone, flycam. Đặc biệt, không tự ý điều khiển các thiết bị bay không người lái tại khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Việc sử dụng flycam/UAV không đúng quy định, nhất là tại khu vực lân cận sân bay, tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp đối với an ninh, an toàn hàng không. Vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường giám sát, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng HKQT Nội Bài.