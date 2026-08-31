Thấy chốt Cảnh sát giao thông kiểm tra "cồn", nhiều thanh niên "quay xe" nhưng không thoát

ANTD.VN - Không chỉ "đầu trần" chở nhau trên đường, nhiều thanh niên khi thấy chốt Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn thì lập tức "quay xe". Hành vi này không chỉ coi thường quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, chưa cần biết trong máu có "cồn" hay không...

Trong những ngày vừa qua, khi người dân đang hưởng trọn vẹn những ngày đoàn viên bên gia đình, người thân, bạn bè thì lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô vẫn căng mình, xuyên lễ triển khai các tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, cùng với nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông, các đơn vị thuộc Phòng CSGT tổ chức tuần tra, kiểm soát tại những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, khu vực tập trung đông người, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Rõ ràng Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, song, hai thanh niên này vẫn định tăng ga... "né chốt"

Vi phạm nồng độ cồn được xác định là một trong những lỗi phải tập trung kiểm tra, xử lý, bởi chỉ một người đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn cố tình cầm lái cũng có thể đẩy bản thân và những người tham gia giao thông xung quanh vào tình huống nguy hiểm.

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô trưa 31-8 trên đường Lạc Long Quân cho thấy, Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp Công an cơ sở triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm. Chỉ trong hơn 2 giờ, tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn, trong đó phần lớn là thanh, thiếu niên.

Không đội mũ bảo hiểm lại còn "né chốt"

Đáng nói, cùng với vi phạm về cồn, nhiều trường hợp còn không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu. Cá biệt, khi phát hiện hiệu lệnh dừng xe, một số người điều khiển tìm cách né tránh lực lượng chức năng. Tuy nhiên, những hành vi này đều bị tổ công tác kiên quyết ngăn chặn, lập biên bản và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Trường hợp H.V.Q, sinh năm 2007, quê Bắc Ninh là một ví dụ. Người này điều khiển xe mô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn 0,360 mg/l, đồng thời không có giấy phép lái xe.

Những trường hợp vi phạm như trên cho thấy, sau rất nhiều cảnh báo và những vụ TNGT đau lòng đã xảy ra, vẫn còn người tham gia giao thông giữ tâm lý chủ quan, coi thường quy định. Đáng lo ngại hơn, có người biết rõ mình đã uống rượu, bia nhưng vẫn cầm lái; khi gặp lực lượng chức năng lại tìm cách né tránh. Đây không đơn thuần là hành vi vi phạm hành chính mà còn thể hiện sự coi nhẹ an toàn tính mạng của chính mình và những người xung quanh.

"Quay xe" nhưng không thành

Thực tế cho thấy, rượu, bia đã và đang là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ TNGT với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Một quyết định tưởng như “chỉ chạy một đoạn đường”, “uống chưa nhiều”, hay “vẫn còn tỉnh táo” có thể phải trả bằng thương tật suốt đời, thậm chí cả tính mạng.

Không có lý do nào có thể biện minh cho việc đã uống rượu, bia vẫn lái xe. Cũng không thể lấy khoảng cách gần, thời gian muộn hay suy nghĩ “uống ít không sao” để đánh đổi sự an toàn của mình và cộng đồng.

Đa số vi phạm nồng độ cồn là thanh niên

Khẳng định lại một lần nữa, xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Với quan điểm kiên quyết, không ngoại lệ, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, qua đó ngăn chặn từ sớm nguy cơ TNGT do rượu, bia gây ra.

Vẫn có những trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhưng vẫn vô tư lái xe

Phòng CSGT khuyến cáo người dân: đã uống rượu, bia thì tuyệt đối không điều khiển phương tiện. Mỗi người cần chủ động lựa chọn phương án di chuyển an toàn, thay vì đặt cược tính mạng của mình và người khác vào vài phút tiện lợi sau cuộc vui. Kỳ nghỉ lễ chỉ thực sự trọn vẹn khi mỗi người trở về nhà an toàn.

* Một số hình ảnh lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn trưa 31-8: