Lực lượng 141 phát hiện thanh niên "xuống tiền" cá độ bóng đá qua mạng

ANTD.VN - Quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác phát hiện thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Từ đó, hành vi đánh bạc qua mạng của đối tượng đã bị phát hiện

Khoảng 23h20 ngày 31-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Đặng Phúc Thông, địa bàn xã Phù Đổng, Hà Nội, tổ công tác Y3/141 - Công an thành phố Hà Nội phát hiện hai thanh niên chở nhau bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Hai thanh niên được xác định là Trần Đức Quyền, SN 2007, trú tại phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh, là người điều khiển phương tiện, chở theo M.T.T.N., Sn 2009, trú cùng quê với Quyền.

Đối tượng Trần Đức Quyền (giữa) bị phát hiện đánh bạc qua mạng

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Quyền thường xuyên truy cập vào một trang web có dấu hiệu liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Làm việc với tổ công tác, Quyền khai nhận, do có sở thích đánh bạc trên mạng internet nên đã truy cập một trang web cá cược trực tuyến, tạo tài khoản để tham gia chơi. Riêng trong ngày 31-8, Quyền khai đã hai lần nạp tổng cộng 3 triệu đồng vào tài khoản để tham gia cá cược bóng đá với nhiều mức tiền khác nhau. Lịch sử giao dịch và lịch sử cá cược được hiển thị trên tài khoản.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ các đồ vật có liên quan và đưa những người liên quan về trụ sở Công an xã Phù Đổng để tiếp tục xác minh, làm rõ.