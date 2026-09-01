Cựu sinh viên Đại học bị truy tố về tội làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức

ANTD.VN - Nhận thấy nhiều người có nhu cầu làm các giấy tờ xác nhận để làm thủ tục du học, xuất khẩu lao động, Bùi Văn Định nảy ra ý định làm giả, thuê 2 người ở Hà Nội và TP.HCM cùng tham gia đường dây.

Theo kết luận điều tra, tháng 1-2026, tổ công tác Công an phường Phú Diễn, Hà Nội trong quá trình kiểm tra hành chính nơi thuê trọ của Bùi Xuân Phương (SN 2006) trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, sinh viên một trường Đại học trên địa bàn đã phát hiện và thu giữ nhiều con dấu của hàng loạt ngân hàng, UBND các xã phường, thẻ tiết kiệm, sổ tiết kiệm có kỳ hạn, phôi thẻ, sao kê ngân hàng...

Bùi Xuân Phương khai nhận từ cuối năm 2025 được một đối tượng quen biết qua mạng xã hội thuê làm tài liệu giả của các cơ quan, tổ chức. Chính người này đã chuyển máy tính, phôi dấu và sổ tiết kiệm ngân hàng để Phương thực hiện việc làm giấy tờ giả.

Tổ công tác Công an phường Phú Diễn đã lập biên bản đưa Bùi Xuân Phương và đồ vật tài liệu liên quan về công an phường để xác minh, làm rõ.

Từ đây, các trinh sát hình sự Công an phường Phú Diễn đã rà soát, khoanh vùng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định đối tượng thuê Phương là Bùi Văn Định (SN 1990), trú tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; tiến hành triệu tập về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Định khai nhận do không có việc làm ổn định, lại nhận thấy trên thị trường có nhiều người có nhu cầu làm các giấy tờ như xác nhận tài chính, sao kê ngân hàng, sổ tiết kiệm hoặc xác nhận của UBND, các công ty…để làm thủ tục du học, xuất khẩu lao động.

Vì thế nên từ đầu năm 2025, Định nảy ý định làm giả các giấy tờ trên cung cấp cho người lao động, học sinh muốn du học.

Định đã lên mạng xã hội đăng tin nhận làm xác nhận tài chính, xác nhận của công ty, UBND, ngân hàng…

Khoảng tháng 1-2025 Bùi Văn Định thuê Trương Phước Tín (SN 2001) trú tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM làm thuê cho mình.

Bản thân Định là người cung cấp cho Tín máy tính, máy in màu, máy in đen trắng, máy khắc con dấu, các phôi sổ tiết kiệm ngân hàng… Mỗi khi có khách, Định chỉ đạo cho Tín trực tiếp làm mặt hình con dấu giả, in ấn các tài liệu sau đó đóng dấu hoàn thiện và gửi cho khách hàng tại khu vực TP.HCM và các tỉnh khác theo chỉ đạo của Định.

Đến khoảng tháng 7-2025, nhu cầu công việc tăng cao, Định liên hệ và thuê Bùi Xuân Phương cũng thực hiện công việc tương tự Tín nhưng cung cấp cho người có nhu cầu tại khu vực Hà Nội.

Bùi Văn Định cũng mua các thiết bị như máy tính, máy in đen trắng, máy in màu, phôi sổ ngân hàng cung cấp cho Bùi Xuân Phương sử dụng.

Định thông báo cho Tín biết việc tuyển được Phương làm việc ở khu vực phía Bắc và yêu cầu hướng dẫn Phương cách sử dụng máy tính, máy in để làm giả tài liệu.

Mỗi khi có khách khu vực Hà Nội đặt làm giả các tài liệu, Bùi Văn Định chỉ đạo Trương Phước Tín tiến hành làm con dấu giả chuyển ra Hà Nội cho Bùi Xuân Phương sử dụng.

Gần nhất khoảng tháng 12-2025, Tín đã làm giả con dấu của UBND xã Thư Lâm, UBND xã Hương Sơn, UBND phường Long Biên (Hà Nội), gửi cho Bùi Xuân Phương sử dụng làm tài liệu giả theo chỉ đạo của Bùi Văn Định.

Mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định, Trương Thị Hà (SN 1973) trú tại xã Thư Lâm, Hà Nội đã liên hệ với Bùi Văn Định đặt vấn đề làm giả hồ sơ cho học sinh đi du học.

Định đồng ý và chỉ đạo Trương Phước Tín làm giả con dấu của UBND xã Thư Lâm, xã Hương Sơn, phường Long Biên gửi ra cho Bùi Xuân Phương sử dụng đóng vào các tài liệu theo mẫu Trương Thị Hà cung cấp.

Mỗi khi Phương hoàn thiện hồ sơ sẽ chụp lại gửi cho Định để người đàn ông này gửi cho Hà xác nhận nội dung. Nếu đúng yêu cầu thì Phương sẽ chuyển cho Hà.

Trương Thị Hà cũng chủ động thu thập và chụp hình mẫu dấu, cán bộ lãnh đạo của UBND xã Thư Lâm, xã Hương Sơn, phường Long Biên để cung cấp cho Bùi Văn Định làm giả dấu tròn, dấu tên lãnh đạo của UBND 3 xã, phường nêu trên.

Trương Thị Hà đã trả cho Định số tiền 7 triệu đồng với 3 hồ sơ. Ngoài làm việc với Định, sau khi nhận hồ sơ từ Phương, Trương Thị Hà còn chủ động liên hệ với nam sinh này đặt vấn đề làm 2 sao kê ngân hàng.

Phương đồng ý và đã 2 lần thực hiện giao dịch với Trương Thị Hà, nhận tiền công 4.8 triệu đồng.

Số tài liệu giả này, Hà đã nhờ người gửi ra sân bay Nội Bài theo yêu cầu của "đối tác" để chuyển sang Hàn Quốc.

Kết luận điều tra nêu rõ, từ khoảng tháng 1-2025 đến thời điểm Bùi Xuân Phương bị bắt giữ, Bùi Văn Định đã chỉ đạo 2 "nhân viên" thực hiện làm nhiều con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức để cung cấp cho người có nhu cầu. trung bình mỗi tháng các đối tượng làm từ 40 đến 60 tài liệu giả. Cá nhân Định sau khi trả lương cho "nhân viên" thu lợi hàng trăm triệu đồng/năm.

Cơ quan điều tra đã thu giữ tại nhà Bùi Xuân Phương 223 dấu tròn bằng cao su có ghi tên các cơ quan, tổ chức, ngân hàng; hàng trăm phôi sổ tiết kiệm, chứng minh tài chính và nhiều loại giấy tờ khác.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội xác định Bùi Văn Định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức, đã ra lệnh tạm giam đối với 3 bị can Bùi Văn Định, Trương Phước Tín và Bùi Xuân Phương; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Hà.