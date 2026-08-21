"Truy nóng" người đàn ông cất giấu 3 khẩu súng cùng nhiều hung khí

ANTD.VN - Phát hiện người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác 141, Công an Hà Nội đã nhanh chóng dừng xe, yêu cầu kiểm tra hành chính, qua đó "phát lộ" nơi cất giấu 3 khẩu súng cùng nhiều hung khí.

Theo đó, đếm 16, rạng sáng 17-8, tổ công tác Y8/141-CATP Hà Nội tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự. Khoảng 0h50 ngày 17-8, khi đến khu vực trước cửa số 258 Xã Đàn, phát hiện người đàn ông điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng Đào Đình Thắng và số súng bị thu giữ

Qua đó xác định, người đàn ông nghi vấn là Đào Đình Thắng, SN 1978, trú tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). Quá trình đấu tranh, khai thác, Thắng khai nhận đang cất giấu một số khẩu súng và hung khí tại khu vực thôn 3 Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội. Ngay sau đó, tổ công tác Y8/141 phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đưa Thắng đến địa điểm trên để kiểm tra, xác minh.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 3 khẩu súng, gồm: 1 khẩu súng hai nòng bằng kim loại, dài khoảng 75cm; 1 khẩu súng một nòng dài khoảng 34cm; 1 khẩu súng một nòng dài khoảng 105cm.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 1 còng số 8 bằng kim loại; 1 dao đầu nhọn bằng kim loại dài khoảng 25cm và 1 đồ vật có hình dạng súng ngắn, màu đen, dài khoảng 15cm.

Toàn bộ số tang vật cùng người liên quan đã được bàn giao cho Công an phường sở tại để tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.