Người phụ nữ dùng mánh khoé mua nhà giá ưu đãi, suất ngoại giao để lừa đảo

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý, điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025.

Quá trình điều tra xác định, bị can Nguyễn Ánh Tuyết (SN 1972, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã đưa ra các thông tin không đúng sự thật về mối quan hệ cá nhân, đồng thời gian dối về khả năng mua nhà giá ưu đãi, suất ngoại giao, nhận góp vốn đầu tư hoặc mua hộ bất động sản giá rẻ tại các dự án chung cư, biệt thự liền kề trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bằng những thông tin này, đối tượng đã tạo lòng tin để nhiều cá nhân chuyển tiền, sau đó sử dụng các thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025, Nguyễn Ánh Tuyết đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với phương thức, thủ đoạn nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị người bị hại hoặc người biết thông tin về vụ việc liên hệ Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0978.442.388, hoặc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, số 15 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, Hà Nội để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân có liên quan tích cực phối hợp, cung cấp thông tin nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án khách quan, toàn diện và đúng quy định của pháp luật.