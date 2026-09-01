Chiếm đoạt số tiền lớn, nữ giám gửi lời nhắn “có một không hai” tới bị hại

ANTD.VN - Từng tổ chức nhiều tour du lịch được khách hàng phản hồi tốt nhưng nữ giám đốc doanh nghiệp sau đó tạo lập các tour giả để chiếm đoạt số tiền lớn của hàng trăm người…

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Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (SN 1985, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174. Phiên xử thu hút hàng chục bị hại, những người đã bỏ tiền mua tour du lịch từ bị cáo nhưng bị chiếm đoạt tiền và phần đa phần là những người cao tuổi.

Quá trình xét xử cho thấy, Nguyễn Thị Hạnh thành lập Công ty TNHH Sự kiện và Du lịch Xuyên Việt Sài Gòn cùng Công ty Sư kiện và Du lịch Xuyên Việt Hà Nội (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt), hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.

Bị cáo Nguyễn Thị Hạnh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Đối với tour du lịch nội địa, Hạnh hoặc nhân viên điều hành công ty liên hệ trước với các khách sạn tại các địa điểm du lịch để tính giá thành tour, sau đó sẽ tạo ra tour du lịch với đầy đủ thông tin như lịch trình, khách sạn, ăn uống, dịch vụ, giá cả...

Sau khi tạo ra tour du lịch, Nguyễn Thị Hạnh gửi vào nhóm Zalo “Xuyên Việt Du Lịch” để các nhân viên kinh doanh công ty nhận thông tin và đăng bài giới thiệu, quảng cáo trên mạng xã hội. Từ đó, khách hàng liên lạc và đặt tour du lịch thông qua Hạnh theo số điện thoại hoặc trực tiếp đến văn phòng đại diện của công ty để được tư vấn, trao đổi và ký kết hợp đồng đi du lịch.

Với những khách hàng trực tiếp đến Văn phòng đại diện, Hạnh hoặc nhân viên công ty sẽ làm hợp đồng du lịch có đầy đủ thông tin khách hàng, thu tiền và viết phiếu thu giao cho khách. Đối với những khách hàng liên hệ mua gói Tour du lịch trên mạng xã hội, qua điện thoại trao đổi, Hạnh hoặc nhân viên công ty sẽ gửi hợp đồng dịch vụ du lịch qua Email hoặc Zalo.

Khách hàng đồng ý mua tour sẽ chuyển tiền đến tài khoản của nữ giám đốc và nhận lại Hợp đồng dịch vụ du lịch có đầy đủ thông tin khách hàng, có chữ ký, đóng dấu kèm phiếu thu tiền. Trước khi khởi hành tour du lịch khoảng 10 ngày, Hạnh sẽ liên hệ với đối tác để làm các thủ tục như đặt phòng khách sạn, đặt dịch vụ, đặt vé máy bay (nếu có)... cho khách hàng.

Đối với tour du lịch quốc tế, Hạnh trực tiếp liên hệ qua điện thoại, tin nhắn với đối tác bên nước ngoài (Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Mỹ, Trung Quốc,...) để đặt phòng khách sạn, dịch vụ ăn uống, vận chuyển, thăm quan, vui chơi... và thực hiện tour du lịch như cam kết.

Lời nhắn có một không hai

Với cách thức vận hành nêu trên, Công ty Xuyên Việt của Hạnh đã tổ chức thành công nhiều tour du lịch giá rẻ, khách quen nhiều nên thu hút được số lượng lớn khách hàng đăng ký và chuyển tiền mua tour du lịch.

Thế nhưng trong quá trình kinh doanh, do làm ăn thua lỗ, nợ nần, cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ nên trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến 4-2025, Hạnh đã tạo ra các tour du lịch có nhiều khuyến mãi, giá rẻ hơn so với giá thị trường, tặng quà nếu khách hàng thanh toán tiền sớm để thu hút được nhiều khách và thu được tiền nhanh nhất.

Sau đó, bị cáo không thực hiện việc tổ chức tour du lịch theo quy trình như không mua vé máy bay, không đặt xe vận chuyển, không liên hệ, chuyển tiền cho đối tác để đặt khách sạn, dịch vụ ăn uống, vận chuyển, thăm quan, vui chơi...

Trong khoảng thời gian này, Hạnh đã tạo ra tổng cộng 80 tour du lịch và chiếm đoạt tổng số gần 9 tỷ đồng của 220 nhóm khách hàng. Đến ngày 19-4-2025, nữ giám đốc yêu cầu nhân viên đăng thông báo trên nhóm Zalo “Xuyên Việt Du lịch" để khách hàng biết việc bị cáo không có khả năng chi trả tiền cho khách và đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đầu thú.

Quá trình điều tra, nhân viên dưới quyền Hạnh tại Công ty Xuyên Việt khai, doanh nghiệp từng tổ chức các tour du lịch thành công, được khách hàng phản hồi tốt. Nhưng đến tháng 3-2025, công ty gặp khó khăn về tài chính, dẫn đến việc chậm lương và đến nay, nhân viên vẫn chưa nhận được tiền lương tháng 3 và tháng 4-2025.

Ngày 19-4-2025, Nguyễn Thị Hạnh thông báo với nhân viên hủy các tour du lịch chuẩn bị khởi hành và thông tin tới khách hàng rằng muốn lấy lại tiền thì đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội để làm việc.

Các nhân viên không rõ lý do dẫn đến việc công ty phải tuyên bố hủy các tour du lịch mà khách hàng đã đăng ký. Toàn bộ tiền đặt cọc của khách hàng đi du lịch đều chuyển vào tài khoản ngân hàng của nữ giám đốc doanh nghiệp.

Nhóm nhân viên không biết giám đốc của mình sử dụng tiền vào việc gì, không được hưởng lợi và không biết Nguyễn Thị Hạnh có thực hiện các thủ tục để tổ chức tour du lịch hay không. Do đó, cơ quan tố tụng không đề cập xử lý hình sự các nhân viên của Công ty Xuyên Việt.