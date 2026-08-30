Bàn giao đối tượng người Hàn Quốc bị truy nã 'đỏ'

ANTD.VN - Công an phường Láng, Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 1 đối tượng bị Interpol truy nã đỏ và bàn giao cho phía Hàn Quốc tại sân bay Nội Bài.

Ngày 27-8, Công an phường Láng vừa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội bàn giao 1 đối tượng có lệnh truy nã quốc tế cho phía Hàn Quốc. Hoạt động bàn giao diễn ra tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Cụ thể, ngày 31-12-2025, lực lượng Công an đã bắt đối tượng Lee Sammin (SN 1996, quốc tịch Hàn Quốc) có lệnh truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) về hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông.

Lee Sammin mạo danh là các chuyên gia đầu tư, nghi phạm cùng các thành viên khác trong đường dây đã lừa đảo các nạn nhân trên mạng xã hội internet. Tổ chức lừa đảo cung cấp các thông tin giả về các cổ phiếu sắp được niêm yết, dụ dỗ nạn nhân gửi tiền đầu tư, chiếm đoạt tổng cộng 10.693.343 USD.

Lực lượng công an bàn giao đối tượng Lee Sammin cho phía Hàn Quốc

Công an phường Láng khẳng định việc bắt giữ, bàn giao thành công 1 đối tượng truy nã quốc tế cho phía Hàn Quốc thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng.

Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm không để các đối tượng truy nã quốc tế lợi dụng địa bàn Việt Nam để lẩn trốn.